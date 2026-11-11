Media: USA chcą od Rosji propozycji ws. bezpieczeństwa Europy. Zełenski o „oknie możliwości”

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Irlandii zapowiedział, że jeszcze w tym roku może pojawić się „okno możliwości” w rozmowach pokojowych z Rosją. Portal Axios podał z kolei, że USA zwróciły się do Rosji o przedstawienie nowej propozycji przyszłego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa w Europie, która ma obejmować działania Moskwy zmierzające do zmniejszenia napięć na kontynencie.

Dzisiaj naprawdę jest taka możliwość, to okno możliwości, w którym wszyscy uczestnicy procesu negocjacyjnego szczerze chcą osiągnąć rezultat przed 2027 rokiem – powiedział Zełenski cytowany przez AFP.

Podczas konferencji prasowej w Dublinie z premierem Irlandii Michealem Martinem Zełenski zaznaczył, że wiele zależy od „woli strony amerykańskiej, by wywierać presję na Rosję – lub jej braku – a także od formatu dialogu, jaki prowadzą z Rosjanami”. Ukraiński prezydent przyleciał w środę do Irlandii, gdzie weźmie udział w europejskich szczytach w czwartek i w piątek.

Najpierw Moskwa, później Dublin

W czwartek specjalni wysłannicy Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, mają udać się do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem, a następnie do Dublina, gdzie zamierzają przedstawić wyniki negocjacji Zełenskiemu. Ukraiński prezydent powiedział, że ma nadzieję, iż Amerykanie powrócą ze spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem z „konkretami”.

Wiele zależy dziś od tego, jaki format dialogu między stroną amerykańską a rosyjską zostanie przyjęty jutro. Nie wiem, na jaki format się zdecydują. Uważam, że dla Amerykanów – dla tego zespołu negocjacyjnego – osiągnięcie rezultatu jeszcze w tym roku jest bardzo ważne. Wnioskuję to na podstawie tego, co obserwujemy. Wydaje mi się, że bardzo im na tym zależy – oświadczył Zełenski w Dublinie.

Amerykanie skłonni przystać na propozycję Rosji?

Zaskakujące informację podał o negocjacjach pokojowych podał w środę wieczorem portal Axios. Rosja zabiega o umowę dotyczącą bezpieczeństwa w Europie, która ograniczyłaby rozszerzanie NATO i zmniejszyła obecność wojskową Sojuszu w Europie Wschodniej. USA w przeszłości odrzucały te żądania, jednak obecnie wydają się skłonne rozważyć ich realizację w pewnej formie, w ramach szerszego porozumienia mającego doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie - napisał Axios.

Według serwisu wiele europejskich rządów z dużą nieufnością traktuje to podejście administracji USA.

Wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, spotkają się w czwartek w Moskwie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, aby zwrócić się o przedstawienie tej propozycji. Chcą również, aby Putin zgodził się na udział przedstawicieli Europy w kolejnej rundzie rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą – poinformował amerykański urzędnik.

Amerykańska propozycja wypracowania porozumienia w sprawie nowej architektury bezpieczeństwa między Europą a Rosją, jako elementu umowy kończącej wojnę w Ukrainie, była jednym z głównych tematów rozmów w Abu Zabi - napisał Axios.

Putin zaczął wojnę, bo Biden nie odpisał na list? Rosja przedstawia swoje wizje

Rosyjscy negocjatorzy stwierdzili, że Putin rozpoczął inwazję na Ukrainę, ponieważ ówczesny prezydent USA Joe Biden nie odpowiedział na jego list z 2021 r., w którym przedstawił swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa – poinformowały dwie osoby zaznajomione z przebiegiem rozmów.

Kushner i Witkoff mieli zaproponować, aby Rosja przygotowała nową propozycję, uwzględniającą jej obawy i żądania dotyczące bezpieczeństwa, ale jednocześnie określającą, jakie „symetryczne działania” jest gotowa podjąć w celu deeskalacji napięć i zapewnienia Europy, że w przyszłości nie dokona ataku.

Amerykańscy negocjatorzy powiedzieli też Rosjanom, że aby poważnie rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa w Europie, muszą zgodzić się na udział europejskich przedstawicieli w przyszłych rozmowach pokojowych.

Jak dotąd Rosja nie wykazuje gotowości do dopuszczenia Europejczyków do udziału w negocjacjach.

Doradca Putina Władimir Miedinski, który kierował rosyjską delegacją, powiedział, że Rosja chce zawrzeć szersze porozumienie dotyczące bezpieczeństwa z Europą w ramach umowy kończącej wojnę.

Według Axiosa administracja Trumpa chce równolegle negocjować porozumienie dotyczącą tzw. architektury bezpieczeństwa między Europą a Rosją oraz porozumienie pokojowe między Rosją i Ukrainą. Jednak wdrażanie ustaleń dotyczących bezpieczeństwa miałoby nastąpić dopiero po zawarciu porozumienia kończącego wojnę – wynika z informacji osoby zaznajomionej ze stanowiskiem Białego Domu.

Europejczycy się zgodzili?

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała przed rozmowami w Abu Zabi, że Europa będzie rozmawiać o nowej architekturze bezpieczeństwa dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie.

Jednak dwa źródła poinformowały, że europejscy urzędnicy obecni w tym tygodniu w Abu Zabi zgodzili się prowadzić oba procesy negocjacyjne równolegle.

USA mają nadzieję, że dopuszczenie przedstawicieli Europy do rozmów pokojowych sprawi, iż europejskie rządy będą bardziej skłonne do podjęcia negocjacji i zaakceptowania szerszego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa jeszcze przed zakończeniem wojny.

Według jednego ze źródeł USA zakomunikowały państwom europejskim, że nie zgodzą się na porozumienie dotyczące bezpieczeństwa z Rosją, jeśli nie zaakceptują go Europa i Ukraina. Według tego rozmówcy USA nie pozwolą również Rosji uzyskać prawa weta w sprawach dotyczących bezpieczeństwa Europy.