Francuskie media komentując sondażowe wyniki II tury wyborów parlamentarnych piszą o „policzku dla Macrona”. Wskazują, że brak większości bezwzględnej w Zgromadzeniu Narodowym koalicji prezydenckiej może oznaczać, że Francja stanie się krajem „niezarządzalnym”.

Emmanuelle Macron / PAP/EPA/GONZALO FUENTES / POOL /

W II turze wyborów parlamentarnych we Francji w niedzielę koalicja prezydencka Emmanuela Macrona zdobędzie od 205 do 235 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, zaś koalicja lewicy Nupes pod wodzą Jeana-Luca Melenchona od 170 do 190 mandatów - wynika z sondażu instytutu Elabe -SFR-Express.



Na trzecim miejscu plasuje się Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen z wynikiem od 75 do 95 mandatów.

Sondażowe wyniki wyborów wskazują, że koalicja prezydencka nie zdobędzie większości bezwzględnej, tj. 289 mandatów w 577-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, a prezydent Emmanuel Macron będzie zmuszony wchodzić w koalicje z pozostałymi ugrupowaniami lub stworzyć rząd kohabitacyjny.

Le Figaro: Największym wygranym tych wyborów jest skrajna prawica

Wyniki tych wyborów to okrutna lekcja dla szefa państwa - pisze w komentarzu redakcyjnym dyrektor redakcyjny dziennika Le Figaro Alexis Brezet, ogłaszając, że "skrajna lewica jest u bram władzy" w kraju, stając się pierwszą siłą opozycyjną Francji, a największym wygranym tych wyborów jest skrajna prawica, czyli Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, które osiągnęło najlepszy wynik wyborczy w historii: w 2017 r. zdobyło 8 mandatów, a obecnie miedzy 80 a 90.

Według "Le Figaro" to jednak Republikanie - trzecia partia opozycyjna - stanie się języczkiem u wagi po wyborach i potencjalnym partnerem koalicyjnym dla prezydenta Macrona w niższej izbie parlamentu.



W podobnym tonie wyniki komentują inne francuskie dzienniki. Macron wobec ryzyka paraliżu politycznego - tak tytułuje swoją czołówkę dziennik "Le Monde". Upadek macronii, policzek dla Macrona, szokująco dobry wynik Zjednoczenia Narodowego - konstatuje z kolei na okładce dziennik "Liberation", krytykując brak kampanii wyborczej polityków obozu rządzącego oraz brak strategii i pomysłu na Francję ze strony samego prezydenta.

Komentatorzy: Brak większości, zmienia funkcjonowanie drugiej kadencji Macrona

To dalekie od tego, na co liczyliśmy - przyznał minister ds. rachunków publicznych i bliski współpracownik prezydenta Macrona Gabriel Attal, dodając, że po wyborach obóz prezydencki musi "wyjść poza (swoje) pewniki i (swoje) podziały".



Brak absolutnej większości dla prezydenta Macrona, którego koalicja według prognoz powinna uzyskać jedynie od 210 do 230 deputowanych, daleko w tyle za 308 mandatami zdobytymi w 2017 r., zmienia funkcjonowanie drugiej pięcioletniej kadencji prezydenta - podkreślają zgodnie komentatorzy.



Media przywołując podobną sytuację, gdy prezydent nie miał większości bezwzględnej, określają ją jako "historyczny precedens". François Mitterrand znalazł się w tej samej sytuacji w 1988 r, co nie przeszkodziło mu w przeprowadzeniu bardzo emblematycznych reform - zauważa stacja BFM TV.



Jednak premierzy za kadencji prezydenta Mitteranda "uciekali się do art. 49,3 konstytucji (który pozwala pominąć parlament w głosowaniu nad projektem ustawy - red.)" - przypomina konstytucjonalista Paul Cassia. Zdaniem eksperta stosowanie obecnie tej strategii może być politycznie kosztowne i prowadzić do masowych protestów.