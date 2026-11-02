„Mayday, mayday. Rozbijemy się”. Ostatnie nagranie sprzed katastrofy odrzutowca na Florydzie

Kula ognia i gigantyczny krater
Warty dwa miliony dolarów prywatny odrzutowiec Learjet 60 leciał z Austin w Teksasie do portu lotniczego North Eleuthera na Bahamach. Na pokładzie było 9 osób. W pewnym momencie na wysokości Greenacres w hrabstwie Palm Beach maszyna wykonała ostry skręt w prawo, a następnie zaczęła pikować z wysokości ok. 2,5 tys. metrów.
Samolot zahaczył o drzewo i zerwał linie energetyczne. Maszyna runęła na ziemię na osiedle domów modułowych. Nagranie z kamery samochodowej pokazuje moment, w którym samolot uderzył w ziemię. Powstała ogromna kula ognia. Świadkowie mówią, że huk był tak ogromny, że „brzmiało to jak wystrzał rakiety”. W ziemi powstał gigantyczny krater. Na razie władze nie przekazały, czy poza 9 osobami na pokładzie ktoś jeszcze zginął.
Greenacres to osiedle domów modułowych i mobilnych położone na obrzeżach Palm Springs.
„Ogłaszam stan awaryjny”
Amerykańskie media publikują zapis nagrania audio z kokpitu na chwilę przed katastrofą. Pilot informowała wieżę kontroli lotu o złej pogodzie i ekstremalnej prędkości zniżania, po czym ogłasza sytuację awaryjną.
„Zniżamy się z prędkością 8000 stóp (2,5 tys. metrów) na minutę. Mayday, mayday. Zniżamy się z prędkością 10 000 stóp (3 tys. metrów) na minutę. Ogłaszamy stan awaryjny 722 Bravo Delta” – słychać głos kobiety.
„Rozbijemy się o ziemię” – dodaje. Potem na nagraniu słychać krzyk.