Masowy atak ukraińskich dronów na Moskwę. Uszkodzona rafineria

RMF24

W niedzielny poranek Moskwa stała się celem kolejnego masowego ataku ukraińskich dronów. Jak poinformował mer miasta Siergiej Sobianin, uszkodzeniu uległ obiekt na terenie rafinerii.

Jeden z poprzednich ataków ukraińskich dronów na obwód moskiewski, zdj. STRINGER

Jeden z poprzednich ataków ukraińskich dronów na obwód moskiewski, zdj. STRINGER / PAP/EPA

W niedzielę rano mieszkańcy Moskwy zostali poinformowani o trwającym ataku dronów na stolicę Rosji. Mer miasta, Siergiej Sobianin, przekazał za pośrednictwem komunikatora Max: „Trwa atak wrogich dronów na Moskwę. Obiekt na terenie moskiewskiej rafinerii uległ uszkodzeniu, ale nie odnotowano ofiar”.

Jak dodał, na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się służby ratownicze, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły działania.

Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrij Worobiew przekazał, że co najmniej dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w wyniku „masowego” nocnego ataku ukraińskich dronów na ten obwód. Worobiew powiedział, że zestrzelono 249 dronów, a w kilku domach mieszkalnych wybuchły pożary. Płonął także lokalny magazyn.

Sukces nowej broni SBU. Rosyjski Geran-5 zestrzelony Nowa technologia w rękach ukraińskich służb. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy skutecznie użyła własnych dronów przechwytujących do zestrzelenia rosyjskiego drona z napędem odrzutowym.

Rosyjskie rafinerie na celowniku ukraińskich dronów od roku

Ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie trwają nieprzerwanie od ponad roku. Ich skutkiem są coraz większe problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji. W odpowiedzi na te działania, rosyjski rząd wprowadził ograniczenia w eksporcie paliw, próbując ustabilizować sytuację na rynku wewnętrznym.

Na początku tygodnia prezydent USA Donald Trump poinformował, że Ukraina i Rosja wyraziły zgodę na wstrzymanie wzajemnych ataków na obiekty infrastruktury energetycznej. Jak się jednak okazało, do żadnego formalnego porozumienia w tej sprawie nie doszło.