Masowy atak ukraińskich dronów na Moskwę. Uszkodzona rafineria

W niedzielę rano mieszkańcy Moskwy zostali poinformowani o trwającym ataku dronów na stolicę Rosji. Mer miasta, Siergiej Sobianin, przekazał za pośrednictwem komunikatora Max: „Trwa atak wrogich dronów na Moskwę. Obiekt na terenie moskiewskiej rafinerii uległ uszkodzeniu, ale nie odnotowano ofiar”.
Jak dodał, na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się służby ratownicze, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły działania.
Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrij Worobiew przekazał, że co najmniej dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w wyniku „masowego” nocnego ataku ukraińskich dronów na ten obwód. Worobiew powiedział, że zestrzelono 249 dronów, a w kilku domach mieszkalnych wybuchły pożary. Płonął także lokalny magazyn.
Rosyjskie rafinerie na celowniku ukraińskich dronów od roku
Ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie trwają nieprzerwanie od ponad roku. Ich skutkiem są coraz większe problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji. W odpowiedzi na te działania, rosyjski rząd wprowadził ograniczenia w eksporcie paliw, próbując ustabilizować sytuację na rynku wewnętrznym.
Na początku tygodnia prezydent USA Donald Trump poinformował, że Ukraina i Rosja wyraziły zgodę na wstrzymanie wzajemnych ataków na obiekty infrastruktury energetycznej. Jak się jednak okazało, do żadnego formalnego porozumienia w tej sprawie nie doszło.