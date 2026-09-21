Masowa śmierć lwów w Tanzanii. Władze podejrzewają otrucie

RMF24

W słynnym tanzańskim rezerwacie Ngorongoro znaleziono dziesięć martwych lwów. Władze parku podejrzewają celowe otrucie zwierząt. Trwa śledztwo w tej sprawie.

Makabrycznego odkrycia dokonano 18 września w rejonie Ndutu na północy Tanzanii. Pracownicy rezerwatu Ngorongoro znaleźli tam 10 padłych lwów. Władze w oficjalnym oświadczeniu przekazały, że wstępne wyniki wskazują, iż lwy mogły paść ofiarą zatrucia.

To narastający problem w wielu regionach Afryki Wschodniej. Według ekspertów, lwy, które atakują zwierzęta gospodarskie, bywają celem odwetu ze strony ludzi.

Władze Ngorongoro podkreślają, że podobne przypadki stanowią poważne zagrożenie dla równowagi ekosystemów. Tylko w ubiegłym miesiącu po kenijskiej stronie granicy zatrzymano cztery osoby podejrzane o zatrucie 18 słoni.

Bogactwo fauny chronionej przez UNESCO

Rezerwat Ngorongoro to jeden z największych i najbardziej znanych ekosystemów dzikiej przyrody w Tanzanii. Od 1979 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na powierzchni ponad 8 tysięcy kilometrów kwadratowych rozciągają się wyżynne równiny, sawanny oraz lasy, które zamieszkuje niezwykle bogata fauna – od lwów, przez słonie, bawoły, aż po zagrożone wyginięciem czarne nosorożce.