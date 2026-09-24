Masowa ewakuacja uczelni i szkół w Moskwie

RMF24

W Moskwie ewakuowano co najmniej 10 uczelni, kolegiów oraz akademików po anonimowych zgłoszeniach o podłożonych ładunkach wybuchowych. Na miejscu pracują policjanci i pirotechnicy z psami tropiącymi. Część zajęć została odwołana lub przeniesiona do internetu.

Akcja rozpoczęła się w czwartek rano. Według portalu msk1 objęła co najmniej dziesięć placówek edukacyjnych w rosyjskiej stolicy.

Wśród ewakuowanych znalazły się m.in. Rosyjski Uniwersytet Technologii Chemicznej im. Mendelejewa, GITIS – Rosyjski Uniwersytet Sztuki Teatralnej, Państwowy Uniwersytet Oświaty, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Sportu i Turystyki oraz Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. Kosygina.

Zgłoszenia dotyczyły również kolegium Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Plechanowa w dzielnicy Chamowniki, Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Psychologiczno-Pedagogicznego oraz Instytutu Sztuki Współczesnej.

Moskiewski Państwowy Uniwersytet Psychologiczno-Pedagogiczny przekazał agencji TASS, że po anonimowym alarmie bombowym zdecydował o przejściu na nauczanie zdalne.

Z kolei w Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Sportu i Turystyki ewakuowano pięć kampusów – podał RBC. Studenci relacjonowali, że w niektórych szkołach wyższych zajęcia zostały odwołane.

Jedna z uczennic Kolegium Nowoczesnych Technologii i Medycyny powiedziała, że na miejsce przyjechali funkcjonariusze Rosgwardii. Jak relacjonowała, osoby przebywające w budynku musiały opuścić go natychmiast, bez zabierania rzeczy osobistych.

Służby sprawdzają budynki

Rosyjskie media informują, że część alarmów mogła okazać się fałszywa. Służby nadal sprawdzają obiekty.

Ewakuowano także jeden z ośrodków wsparcia dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – Centrum Rodzinne im. Rossolimo. Przy jednym z dwóch opuszczonych budynków Moskiewskiego Uniwersytetu Politechnicznego pojawił się wóz strażacki.

Podobne informacje napływają także z innych części Rosji. Alarm bombowy doprowadził do ewakuacji Kurganskiego Podstawowego Kolegium Medycznego. W Kirowie opuszczono kilka szkół.

Według doniesień ewakuacje miały objąć również placówki edukacyjne na okupowanych przez Rosję terenach obwodu donieckiego Ukrainy, w tym studentów i pracowników Donieckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego oraz Donieckiej Narodowej Akademii Budownictwa i Architektury.