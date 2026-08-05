Martwy rosyjski generał. Utajniony pogrzeb w Moskwie

RMF24

Na Cmentarzu Trojekurowskim w Moskwie odbył się potajemny pogrzeb niezidentyfikowanego generała majora – podał niezależny portal Meduza, powołując się na kanał Telegram WczK-OGPU. Według tych niepotwierdzonych informacji wojskowy mógł należeć do kręgu znajomych dowódcy rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych Aleksandra Czajki i zginąć podczas eksplozji w restauracji Balzi Rossi.

Jak relacjonuje WczK-OGPU, od rana przy cmentarzu stacjonowali funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) oraz Rosgwardii. Samochody wjeżdżające na teren nekropolii miały być kontrolowane, a osoby odwiedzające cmentarz przechodziły przez bramki bezpieczeństwa.

Według świadków pochowano „stosunkowo młodego” generała majora, który wcześniej służył w rosyjskich Wojskach Lądowych. Przy grobie miał znajdować się ich sztandar, natomiast w ceremonii uczestniczyła także honorowa eskorta z flagą Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji.

Nie podano nazwiska pochowanego oficera. Autorzy kanału zastrzegli, że nie są w stanie potwierdzić, czy rzeczywiście znajdował się on w restauracji w chwili wybuchu.

Wybuch podczas uroczystości

Do eksplozji improwizowanego ładunku wybuchowego w moskiewskiej restauracji Balzi Rossi doszło 1 sierpnia. Zginęło pięć osób – trzy na miejscu, a dwie kolejne w szpitalach. Rannych zostało 19 osób.

Według medialnych doniesień w restauracji swoje urodziny świętował wówczas gen. Aleksandr Czajko, od maja 2026 roku dowódca rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypisało odpowiedzialność za eksplozję spiskowcom z Ukrainy, jednak żadna organizacja ani państwo nie przyznały się do ataku.

Władze nie opublikowały dotąd oficjalnej listy ofiar. Wcześniej media informowały, że zginął Danił Pieriedrij, zięć Czajki. Córka rosyjskiego generała, Maria, miała zostać ranna.