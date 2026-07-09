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Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa stwierdziła, że „Rosja wielokrotnie ostrzegała Polskę przed konsekwencjami wspierania władz w Kijowie”. W wywiadzie dla radia Sputnik odniosła się do napięć w relacjach polsko-ukraińskich, które w ostatnich dniach nasiliły się po decyzji o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów imienia "Bohaterów UPA". „Warszawa zignorowała te sygnały” - powiedziała.

Maria Zacharowa: Rosja ostrzegała Polskę przed wspieraniem Ukrainy. Padły kolejne oskarżenia

Maria Zacharowa oceniła, że pogorszenie relacji między Warszawą a Kijowem jest konsekwencją polityki prowadzonej przez polskie władze.

Wielokrotnie ostrzegaliśmy Polskę przed konsekwencjami wspierania obecnego reżimu w Kijowie, ale Warszawa zignorowała te sygnały i teraz ponosi konsekwencje własnej polityki – powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

W rozmowie z radiem Sputnik Zacharowa przekonywała, że Moskwa od dawna publicznie sygnalizowała, jakie - jej zdaniem - będą skutki polskiego wsparcia dla Ukrainy.

O tym wszystkim ich ostrzegaliśmy. I niech nikt nie mówi, że tak nie było. Było. Mówiliśmy o tym wielokrotnie i otwarcie – stwierdziła.

Według rzeczniczki rosyjskiego resortu spraw zagranicznych polskie władze miały świadomość, kogo wspierają, ponieważ - jak twierdzi - znały ideologię ukraińskich nacjonalistów oraz ich historyczną rolę.

Oskarżenia o dostawy broni i „poufne informacje”

Maria Zacharowa przekonywała również, że Polska oraz inne państwa Zachodu, wspierając Ukrainę militarnie, same przyczyniły się do wzmocnienia jej pozycji.

Jej zdaniem przekazywanie uzbrojenia, technologii oraz - jak określiła - dostępu do poufnych informacji sprawiło, że Kijów zyskał znaczące wpływy.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ stwierdziła, że Ukraina może obecnie dyktować warunki państwom, które wcześniej były jej najważniejszymi sojusznikami i dostawcami wsparcia.

Wypowiedzi Marii Zacharowej wpisują się w propagandową narrację rosyjskich władz dotyczącą wojny w Ukrainie oraz relacji między Kijowem a państwami zachodnimi. Przedstawione przez nią oceny i zarzuty mają charakter politycznych deklaracji i nie zostały poparte dowodami.

Spotkanie Nawrocki-Zełenski w Ankarze

W Turcji podczas szczytu NATO prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Polski Karolem Nawrockiem. Jak powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, to prezydent Ukrainy zabiegał o rozmowę.

Pan prezydent Nawrocki spotkał się pierwszego dnia z prezydentem Zełenskim najpierw krótko, kurtuazyjnie. Wtedy Wołodymyr Zełenski poprosił prezydenta Nawrockiego o nieco dłuższą rozmowę. Prezydent zgodził się na to, by usiąść, wyjaśnić sobie pewne sprawy i (...) powody swoich działań, dla których opinia publiczna w Polsce jest oburzona - relacjonował Przydacz.

Spotkanie dotyczyło kwestii historycznych, a przede wszystkim naszego stanowiska w sprawie UPA.