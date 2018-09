Co najmniej dwie osoby zginęły na Filipinach w wyniku uderzenia tajfunu Mangkhut, który w nocy z piątku na sobotę spustoszył północ Luzonu - największej wyspy tego azjatyckiego państwa. Władze zaznaczają jednak, że liczba ofiar śmiertelnych żywiołu prawdopodobnie wzrośnie. Mangkhut był najsilniejszym w tym roku cyklonem tropikalnym. Na Filipinach trwa obecnie szacowanie strat, a w Chinach - przygotowania do nadejścia żywiołu.

Ofiary śmiertelne żywiołu to - jak poinformowała agencja AFP - dwie kobiety, które zginęły w osuwisku spowodowanym ulewnym deszczem.

Na Filipinach trwa szacowanie strat po przejściu tajfunu, a wstępny bilans wskazuje m.in. na zerwane dachy, zdewastowane uprawy rolne, zniszczony terminal lotniczy w mieście Tuguegarao i wywołane ulewami lokalne podtopienia.

Obecnie trwa ocena (strat). Nie mamy jeszcze pełnego obrazu sytuacji, zbieramy raporty - przekazał rzecznik filipińskiego prezydenta Harry Roque.

W sobotę przed południem czasu polskiego centrum tajfunu, który osłabł do 4 stopnia w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, znajdowało się nad Morzem Południowochińskim, ale nad Luzonem wciąż utrzymywał się silny wiatr. Władze w Manili ostrzegły przed falami, podtopieniami i osuwiskami.

To wciąż sytuacja zagrażająca życiu - przekazał minister obrony Filipin Delfin Lorenzana.

Jak podała służba meteorologiczna, prędkość wiatru nad Luzonem osiągała w porywach 255 km/h. Amerykańskie centrum ostrzegania przed tajfunami z siedzibą na Hawajach zaklasyfikowało Mangkhuta jako supertajfun o sile odpowiadającej najwyższemu, piątemu stopniowi w skali Saffira-Simpsona.

W prowincjach Cagayan i Isabela do tymczasowych schronów ewakuowano 9 tysięcy ludzi, zaś do ponad 5 milionów ludzi, mieszkających w pobliżu spodziewanej trasy tajfunu, skierowano ostrzeżenia, by pozostali w domach.

Mangkhut sieje spustoszenie na Filipinach Storyful/x-news

Alert w Chinach. Mangkhut uderzy tam w poniedziałek

Obecnie ten tropikalny cyklon zmierza w kierunku gęsto zaludnionego chińskiego wybrzeża, w tym Hongkongu.

Według hongkońskiego obserwatorium meteorologicznego, Mangkhut uderzy w poniedziałek w Chiny kontynentalne między Hongkongiem a tropikalną chińską wyspą-prowincją Hajnan. Hongkoński minister bezpieczeństwa John Lee ostrzegł mieszkańców, by przygotowali się na sztorm o "nadzwyczajnej prędkości, skali i intensywności". W planach jest ewakuacja około 2 tysięcy ludzi mieszkających w zagrożonych powodziami rejonach wyspy Tai O.

Na nadejście tajfunu - jak poinformowała chińska agencja meteorologiczna - szykują się również trzy południowe prowincje Chin kontynentalnych: Guangdong, Kuangsi i Hajnan.

W Guangdongu zbudowano ponad 3700 schronów, a ponad 100 tysięcy mieszkańców i turystów ewakuowano w bezpieczne miejsca lub odesłano do domów. Ponad 36 tysięcy łodzi rybackich wezwano do portów.

W związku z tajfunem odwołano również przejazdy szybkich pociągów pomiędzy Guangdongiem a sąsiednią prowincją Hunan, jak również pomiędzy miastami Kanton i Shenzhen a Hongkongiem.