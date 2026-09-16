„Mamy do czynienia z otwarcie wrogim światem”. Orędzie von der Leyen o stanie UE

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„Cyberataki i sabotaż, podpalenia i wtargnięcia dronów - ich skala rośnie z każdym dniem. Mamy obecnie do czynienia z otwarcie wrogim światem” - powiedziała Ursula von der Leyen, wygłaszając w Strasburgu orędzie o stanie Unii Europejskiej. Wyraźnie zaakcentowała, że los Europy „musi pozostać w rękach Europejczyków”. Mówiła też m.in. o kryzysie klimatycznym, informując, że tylko w tym roku spłonęło 660 tys. hektarów ziemi, utracono około 12 mln ton upraw, a podczas fal upałów odnotowano ponad 35 tys. dodatkowych zgonów.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłasza w Strasburgu orędzie o stanie Unii Europejskiej. To coroczne przemówienie na forum Parlamentu Europejskiego, w którym szefowa KE podsumowuje dotychczasowe osiągnięcia Wspólnoty, przedstawia plany na kolejny rok i mówi o ewentualnych zagożeniach.

Zapowiedź powstania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa

Na początku przemówienia przewodnicząca KE stwierdziła, że „wyłania się silniejsza, niezależna Europa”. Jednocześnie powiedziała, że „mamy obecnie do czynienia z otwarcie wrogim światem”. Zapowiedziała, że czas, by Europa miała własny protokół bezpieczeństwa, który w razie zagrożenia i uruchomienia zmobilizuje wszystkie państwa do współnego działania.

Cyberataki i sabotaż, podpalenia i wtargnięcia dronów - ich skala rośnie z każdym dniem. Mamy obecnie do czynienia z otwarcie wrogim światem. W obliczu chłodnej kruchości dzisiejszego świata tylko Europa może zapewnić Europejczykom prawdziwą suwerenność. Los Europy musi pozostać w rękach Europejczyków (...). Przestawimy nasze pomysły na utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. W miarę rosnącego zagrożenia Europa musi być gotowa. Na naszym terytorium narastają zagrożenia - mówiła dalej von der Leyen.

Potwierdziła, że za próbą zamachu dronowego z użyciem materiałów klasy wojskowej w Lipsku stoi Rosja. Zapowiedziała też, że Unia Europejska przyspieszy dostawy pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot dla Ukrainy oraz że UE i Ukraina będą współpracować nad nowym, tańszym systemem obrony przeciwrakietowej w ramach projektu Freyja. Ogłosiła również wykorzystanie pozostałych środków z unijnego programu dozbrajania SAFE do wspierania wspólnych projektów europejskich i ukraińskich firm zbrojeniowych.

Dron uderzył w autobus. Wielu zabitych i rannych Tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej pięć osób zginęło a siedem zostało rannych w rosyjskim ataku dronowym na autobus w rejonie nikopolskim.

Nadszedł czas na europejski odpowiednik Artykułu 4 - protokół bezpieczeństwa na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Uruchomienie go przez jedno państwo członkowskie skutkowałoby zwołaniem wszystkich państw członkowskich w celu skoordynowania europejskiej reakcji, powstrzymania dalszej eskalacji i złagodzenia skutków - powiedziała.

Oprócz kwestii prowokacji Kremla, zwróciła też m.in. uwagę na to, że deficyt handlowy UE z Chinami osiągnął punkt krytyczny, a w celu przywrócenia równowagi „potrzebny jest dialog”.

„To przedsmak tego, co nas czeka”

Powiedziała też, że Europa „może, musi i będzie” konsekwentnie dążyć do realizacji swoich celów klimatycznych i w związku z tym w październiku Komisja Europejska przedstawi plan na rzecz odporności na zmiany klimatu. Zajmie się też ubezpieczeniami. Poinformowała, że - ze względu na skalę - prywatne ubezpieczenia pokrywają zaledwie 25 proc. strat spowodowanych klęskami żywiołowymi. Dlaczego?

Tegoroczne lato było chwilą prawdy, jeśli chodzi o zmiany klimatu. Niemal żaden zakątek naszego kontynentu nie uniknął ich skutków. Spłonęło 660 tys. hektarów ziemi, utracono około 12 mln ton upraw, a podczas fal upałów odnotowano ponad 35 tys. dodatkowych zgonów. To zaledwie przedsmak tego, co nas czeka. Były to najgorętsze miesiące letnie w historii, a jednocześnie najchłodniejsze w porównaniu z tymi, które nadejdą - powiedziała von der Leyen.

Kanada uzyska status pierwszego członka stowarzyszonego UE?

Europa i Kanada wierzą w demokrację. Wierzą, że władza nie należy do najsilniejszych, najbogatszych czy tych, którzy sprawują ją najdłużej, lecz do nas wszystkich - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej, deklarując, że chce współpracować z premierem Kanady Markiem Carneyem nad otwarciem dla Kanady drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego Unii.

Chwaliła także umowę handlową z Kanadą, CETA, dzięki której handel towarami wzrósł o 75 proc. w ciągu niespełna dekady.

Teraz przechodzimy od umowy CETA do sojuszu na rzecz przyszłości, by stworzyć przestrzeń wspólnego dobrobytu i bezpieczeństwa gospodarczego. Będziemy współpracować w dziedzinie inteligentnej produkcji. Stworzymy sojusz technologiczny. Zintegrujemy nasze przemysłowe bazy obronne. Uczynimy z Arktyki nasz sztandarowy wspólny projekt - ogłosiła.

Zakaz korzystania z platform społecznościowych przez dzieci w wieku poniżej 13 lat?

Ursula von der Leyen powiedziała, że w czwartek Komisja przedstawi tzw. Kids Act, w którym zaproponuje zakaz korzystania z platform społecznościowych przez dzieci w wieku poniżej 13. roku życia oraz to, żeby osoby w wieku poniżej 15 lat nie mogły mieć własnych kont w tych serwisach. W przypadku użytkowników w wieku 15-18 lat platformy będą miały obowiązek zapewnić bezpieczniejsze wersje swoich usług.

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Po przemówieniu odbywa się debata, podczas której europosłowie oceniają pracę KE i zgłaszają własne inicjatywy.