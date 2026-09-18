„Mam najlepszą pracę na świecie”. Między stronami książki znalazł 1700-letni skarb

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„Mam najlepszą pracę na świecie” – tak dr Mark de Kreij z Uniwersytetu Radboud w Holandii skomentował niezwykłe odkrycie, którego dokonał w bibliotece Uniwersytetu w Utrechcie. Między stronami jednej z książek znalazł niezwykle rzadki fragment eposu Homera „Odyseja”, liczący ponad 1700 lat.

Fragment „Odysei” znaleziony w jednej z książek zakupionych przez bibliotek e w Utrechcie, zdj. Utrecht University

Fragment „Odysei” znaleziony w jednej z książek zakupionych przez bibliotek e w Utrechcie, zdj. Utrecht University / materiały prasowe

Zaledwie 30 takich fragmentów na świecie

Dr Mark de Kreij uczestniczył w projekcie badania starożytnych manuskryptów Uniwersytetu w Utrechcie. Odkrycia dokonał dwa lata temu, ale uniwersytet ogłosił je dopiero w tym tygodniu.

De Kreij przeglądał kolekcję wczesnochrześcijańskich rękopisów zakupionych przez Uniwersytet w Utrechcie w połowie XX wieku. W jednej z książek odnalazł skrawek papieru.

Początkowo badacze sądzili, że jest to pergamin z VII wieku. W kolekcji znaleziono już kilka podobnych fragmentów, w języku egipskim.

Jednak De Kreij, nauczyciel greki, rozpoznał część tekstu na papierze. Zidentyfikował go jako część „Odysei” Homera. Każdy, kto uczy się greki, uczy się Homera – powiedział De Kreij holenderskiemu RTV Utrecht.

Jak poinformował uniwersytet, badacze zdołali ustalić datę powstania fragmentu na około 300 r. n.e. Na świecie zachowało się zaledwie około 30 takich fragmentów.

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„Każdego dnia znajduję coś fajnego”

Odnaleziony fragment „Odysei”, zdj. Uniwersytet w Utrechcie / materiały prasowe

Mam najlepszą pracę na świecie – powiedział De Kreij w wywiadzie dla RTV Utrecht.

„Jestem poszukiwaczem skarbów. Każdego dnia znajduje się coś fajnego. To jest jedna z takich rzeczy” - stwierdził.

Jak poinformował uniwersytet, fragment papieru miał pochodzić z kieszonkowego wydania całego poematu, należącego do osoby mieszkającej w egipskiej oazie Fajum. RTV Utrecht opisał fragment jako mniej więcej wielkości karty do gry. Według doniesień fragment jest przebarwiony i ma ślady wilgoci. Po obu stronach znajdują się napisy.

„Ten fragment jest naprawdę zabawny”

Fragment pochodzi z XII księgi „Odysei”, w której Odyseusz opowiada historię głodnych żeglarzy pożerających bydło poświęcone bogu słońca, Apollowi. Ten moment pojawia się mniej więcej w połowie poematu.

„W „Odysei” jest mnóstwo nudnych fragmentów. A ten akurat jest naprawdę zabawny” – stwierdził De Kreij.