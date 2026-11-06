RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Mały samolot rozbił się na autostradzie. Zginęły dwie osoby

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 listopada (19:04)

Tragiczny wypadek na autostradzie A2 na północny wschód od Magdeburga we wschodnich Niemczech. Niewielki samolot rozbił się na jezdni, zginęły dwie osoby.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Mały samolot rozbił się na autostradzie. Zginęły dwie osoby
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Ratownicy wydobyli z wraku dwóch pasażerów, obaj nie żyli - poinformowała policja, cytowana przez agencję dpa.

Na zdjęciach z miejsca katastrofy widać, jak straż pożarna gasi szczątki maszyny około kilometra przed parkingiem autostradowym.

Zobacz wpis na X

Według dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy w zdarzeniu nie zostały uszkodzone żadne pojazdy.

Policja będzie wyjaśniać okoliczności tragedii

Okoliczności katastrofy nie są znane. Zdaniem policji wyjaśnienia wymaga to, w jaki sposób i dlaczego samolot znalazł się nad autostradą.  

Akcja policji i służb ratunkowych trwała na miejscu kilka godzin. 

Według portalu Flightradar rozbił się dwuosobowy samolot, zarejestrowany na klub lotniczy w Kropp (Szlezwik-Holsztyn). Z lotniska w Szlezwiku wystartował o godzinie 12:33. 


Źródło: RMF24/PAP

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: