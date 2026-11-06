Mały samolot rozbił się na autostradzie. Zginęły dwie osoby

RMF24

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Tragiczny wypadek na autostradzie A2 na północny wschód od Magdeburga we wschodnich Niemczech. Niewielki samolot rozbił się na jezdni, zginęły dwie osoby.

Ratownicy wydobyli z wraku dwóch pasażerów, obaj nie żyli - poinformowała policja, cytowana przez agencję dpa.

Na zdjęciach z miejsca katastrofy widać, jak straż pożarna gasi szczątki maszyny około kilometra przed parkingiem autostradowym.

Według dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy w zdarzeniu nie zostały uszkodzone żadne pojazdy.

Policja będzie wyjaśniać okoliczności tragedii

Okoliczności katastrofy nie są znane. Zdaniem policji wyjaśnienia wymaga to, w jaki sposób i dlaczego samolot znalazł się nad autostradą.

Akcja policji i służb ratunkowych trwała na miejscu kilka godzin.

Według portalu Flightradar rozbił się dwuosobowy samolot, zarejestrowany na klub lotniczy w Kropp (Szlezwik-Holsztyn). Z lotniska w Szlezwiku wystartował o godzinie 12:33.