Mały samolot rozbił się na autostradzie. Zginęły dwie osoby

Ratownicy wydobyli z wraku dwóch pasażerów, obaj nie żyli - poinformowała policja, cytowana przez agencję dpa.
Na zdjęciach z miejsca katastrofy widać, jak straż pożarna gasi szczątki maszyny około kilometra przed parkingiem autostradowym.
Według dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy w zdarzeniu nie zostały uszkodzone żadne pojazdy.
Policja będzie wyjaśniać okoliczności tragedii
Okoliczności katastrofy nie są znane. Zdaniem policji wyjaśnienia wymaga to, w jaki sposób i dlaczego samolot znalazł się nad autostradą.
Akcja policji i służb ratunkowych trwała na miejscu kilka godzin.
Według portalu Flightradar rozbił się dwuosobowy samolot, zarejestrowany na klub lotniczy w Kropp (Szlezwik-Holsztyn). Z lotniska w Szlezwiku wystartował o godzinie 12:33.