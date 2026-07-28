Malowanie roślin na zielono to już przeszłość? Słowacki bukszpan przekonał się, że nie

Według wspomnianych administratorów roślin nie dało się już uratować, dlatego zdecydowano się na takie rozwiązanie. Koszt prac wyniósł około 300 euro.
Zdjęcia intensywnie zielonego żywopłotu szybko trafiły do internetu i wywołały falę komentarzy.
Wielu internautów porównywało tę sytuację do tzw. wiosek potiomkinowskich, czyli działań mających stworzyć jedynie pozory porządku i estetyki. Pojawiły się również nawiązania do praktyki malowania trawy na zielono, znanej z dawnych czasów w wojsku.
W mediach społecznościowych zaczęły krążyć także przerobione zdjęcia przedstawiające ministrę kultury Martinę Szimkovičovą oraz ministra finansów Ladislava Kamenickiego z pędzlami w dłoniach. Wiadomo, że oboje w wolnych chwilach chętnie malują. Pojawiły się też spekulacje, że odświeżenie żywopłotu miało związek z planowaną wizytą premiera Roberta Ficy, jednak informacje te zostały zdementowane – premier nie zamierza odwiedzać siedziby Macierzy Słowackiej.
Macierz Słowacka, założona w 1863 roku w Martinie, odegrała ważną rolę w kształtowaniu słowackiej tożsamości narodowej. Mimo trudnych okresów, takich jak II wojna światowa i czasy komunizmu, instytucja przetrwała, a po 1989 roku ponownie zaangażowała się w promowanie słowackiej kultury, patriotyzmu oraz wspieranie rodaków mieszkających poza granicami kraju.