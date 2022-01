Ciała sześciu osób znaleziono w jednym z domów, w Milwaukee (stan Wisconsin). Jak poinformowała policja, najpewniej są to ofiary tej samej strzelaniny.

Policja przybyła na wezwanie przerażonych sąsiadów, którzy w niedzielę po południu odkryli w budynku ciała kobiety i czterech mężczyzn. Funkcjonariusze podkreślili, że wszyscy zmarli w wyniku ran postrzałowych.

Wczoraj biuro lekarza medycyny sądowej w Milwaukee powiadomiło o znalezieniu szóstej śmiertelnej ofiary. Był nią mężczyzna. Żadne inne szczegóły na ich temat nie zostały ujawnione.



Paul Formolo z policji w Milwaukee powiedział, że ani motywy przestępstwa, ani potencjalni podejrzani nie są jeszcze znani. Apelował o pomoc wszystkich mogących dostarczyć informacji prowadzących do rozwiązania sprawy.



Burmistrz Milwaukee Cavalier Johnson nazwał incydent "przerażającym". Znów doszło do straszliwej zbrodni i nie jest to film ani fikcja. Ci ludzie zginęli w naszym mieście, w jednej z naszych dzielnic - podkreślił. Jak zapewniał, władze miejskie pozostają "niezłomne w wysiłkach na rzecz ograniczenia przemocy". Osiągniemy to poprzez wzmocnione i sprawniejsze egzekwowanie prawa, poprzez działania zapobiegawcze - zapowiedział.