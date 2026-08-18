MAEA: W Syrii odnaleziono kilka ton materiałów jądrowych

RMF24

Władze Syrii odnalazły kilka ton materiałów jądrowych w obiekcie związanym z poprzednim reżimem – poinformował dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi. Syryjski minister spraw zagranicznych Asaad al-Shaibani zapewnił, że materiały nie stanowią zagrożenia i pozostaną pod kontrolą krajowych władz.

Rafael Grossi wystąpił we wtorek na konferencji prasowej w Damaszku razem z szefem syryjskiej dyplomacji. Powiedział, że MAEA otrzymała dostęp do obiektu po zawiadomieniu ze strony syryjskiego rządu.

Mówimy o kilku tonach materiałów jądrowych, które mogłyby zostać wykorzystane w niewłaściwy sposób – oświadczył Grossi.

Nie podano, gdzie dokładnie zlokalizowano materiał ani jakiego jest rodzaju. Szef MAEA nie sprecyzował również, czy chodzi o substancje objęte szczególnymi procedurami zabezpieczającymi agencji.

Minister Asaad al-Shaibani przekazał, że odnaleziony materiał nie stwarza zagrożenia. Dodał, że Syria ma prawo używać go do celów cywilnych i pokojowych.

Według ministra materiały pozostaną pod nadzorem syryjskich władz.

Nowe władze Syrii, które przejęły rządy po obaleniu prezydenta Baszara al-Asada pod koniec 2024 roku, deklarują współpracę z MAEA w kwestiach jądrowych.

Poprzedni reżim prowadził tajną działalność nuklearną. W 2007 roku izraelskie lotnictwo zbombardowało budowany reaktor w Dajr az-Zaur na wschodzie Syrii.