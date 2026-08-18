MAEA: W Syrii odnaleziono kilka ton materiałów jądrowych

Rafael Grossi wystąpił we wtorek na konferencji prasowej w Damaszku razem z szefem syryjskiej dyplomacji. Powiedział, że MAEA otrzymała dostęp do obiektu po zawiadomieniu ze strony syryjskiego rządu.
Mówimy o kilku tonach materiałów jądrowych, które mogłyby zostać wykorzystane w niewłaściwy sposób – oświadczył Grossi.
Nie podano, gdzie dokładnie zlokalizowano materiał ani jakiego jest rodzaju. Szef MAEA nie sprecyzował również, czy chodzi o substancje objęte szczególnymi procedurami zabezpieczającymi agencji.
Minister Asaad al-Shaibani przekazał, że odnaleziony materiał nie stwarza zagrożenia. Dodał, że Syria ma prawo używać go do celów cywilnych i pokojowych.
Według ministra materiały pozostaną pod nadzorem syryjskich władz.
Nowe władze Syrii, które przejęły rządy po obaleniu prezydenta Baszara al-Asada pod koniec 2024 roku, deklarują współpracę z MAEA w kwestiach jądrowych.
Poprzedni reżim prowadził tajną działalność nuklearną. W 2007 roku izraelskie lotnictwo zbombardowało budowany reaktor w Dajr az-Zaur na wschodzie Syrii.