Macron zmienił decyzję. Pożegnanie z Francją Leona XIV

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Ostatnim punktem wizyty papieża Leona XIV we Francji była msza w katedrze w Metzu - o pokój oraz sprawiedliwość i w intencji całej Europy. Papież przestrzegał przed postawami "zemsty, odwetu i odrzucenia" i pytał: "Jaką przyszłość przyniosą one ludzkości?".

W mszy w katedrze św. Szczepana uczestniczył prezydent Francji Emmanuel Macron z małżonką Brigitte Macron. Francuskie media zwracają uwagę, że przed przyjazdem papieża do Francji Pałac Elizejski informował, że szef państwa nie weźmie udziału w żadnej papieskiej mszy.

Przemoc, manipulacja i pycha

W gotyckiej katedrze papież, nawiązując do burzliwych dziejów tej części północno-wschodniej Francji, podkreślił, że od wieków była „miejscem spotkania narodów, a zarazem bolesną granicą Europy”.

W świecie naznaczonym ograniczeniami zgoda może być budowana jedynie w miłości, która potrafi dzielić radości i cierpienia, dodawać otuchy i przebaczać bez rachuby i bez granic, jak w rodzinie - oświadczył.

Dodał, że w czasach, gdy jest tyle przejawów „przemocy, manipulacji i pychy”, Jezus wskazuje drogę przebaczenia, miłosierdzia i wielkoduszności.

Mocne słowa papieża we Francji. „To profanacja imienia Boga” „Przywoływanie imienia Boga dla usprawiedliwienia przemocy lub ucisku jest profanacją tego imienia” - powiedział papież Leon XIV w Metzu w ostatnim dniu swojej pielgrzymki do Francji.

"Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi”

Leon XIV przywołał słowa z Ewangelii według świętego Mateusza: „Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące”.

Jak zauważył, „niektórym słowa te mogłyby się wydawać przejawem słabości albo kapitulacją wobec zła, lecz tak nie jest”.

Zachęcił do refleksji: „co rodzą w świecie i w nas samych takie postawy jak zemsta, odwet i odrzucenie? I jaką przyszłość ludzkości zapowiadają relacje i systemy przeniknięte bezwzględną logiką, która z tych postaw wyrasta?”

Następnie stwierdził: Nie jest prawdą, jakoby ten, kto się mści, był silniejszy od tego, kto przebacza. Nie jest prawdą, że silniejszy jest ten, kto nigdy nie ustępuje, niż ten, kto szuka pojednania. Nie jest też prawdą, że silniejszy jest ten, kto odchodzi, trzaskając drzwiami, niż ten, kto podejmuje trud wspólnego wędrowania.

W mszy w katedrze św. Szczepana uczestniczył prezydent Francji Emmanuel Macron z małżonką Brigitte Macron. Fot. MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA

Leon XIV: Przerwać łańcuch urazy

Papież mówił, że pojednanie staje się możliwe tylko wtedy, gdy ma się odwagę przerwać łańcuch urazy.

Trzeba siły i wielkiej wewnętrznej równowagi, aby nie pozwolić, by zło nas przytłoczyło, zwłaszcza gdy zadane rany są głębokie - stwierdził.

Po raz kolejny podczas wizyty we Francji papież mówił o konieczności ochrony życia na każdym jego etapie i w każdej sytuacji.

Rakieta dla papieża

Monumentalna katedra w Metzu nazywana jest „Latarnią Dobrego Boga” ze względu na witraże, zajmujące powierzchnię 6500 m kw. Dodano do nich w czasach współczesnych dzieło Marca Chagalla.

Kontemplując te witraże, uczymy się, że przyszłość Europy nie polega na ujednoliceniu, lecz na harmonii różnic, w której rana przeszłości staje się szczeliną przepuszczającą światło - mówił papież.

Na mszę przybyli także przedstawiciele innych religii, w tym judaizmu i islamu.

Rakieta dla papieża Leona XIV. Fot. Vatican News / PAP/EPA

Mer Metzu Francois Grosdidier, witając papieża w katedrze, podarował mu rakietę tenisową z drewna.

Po godz. 19 Leon XIV wyruszył w drogę powrotną do Rzymu.