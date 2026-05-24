Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał w niedzielę przez telefon z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką - przekazała agencja Reutera. Inicjatywa miała wyjść - jak twierdzi białoruska państwowa agencja prasowa - ze strony Paryża.

Emmanuel Macron i Alaksandr Łukaszenka rozmawiali telefonicznie w niedzielę. Miało do tego dojść z inicjatywy strony francuskiej - przekazała białoruska państwowa agencja prasowa BiełTA, powołując się służby prasowe reżimu.

Poruszone tematy miały obejmować m.in. "problemy regionalne". Politycy mieli także rozmawiać o relacjach Białorusi z Unią Europejską, a w szczególności z Francją.

Chłodne relacje Białorusi z UE

Stosunki UE z Mińskiem uległy znacznemu ochłodzeniu po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 r., których wyniku (wygranej Łukaszenki) Wspólnota nie uznaje. "Ponieważ nie były one ani wolne, ani uczciwe, UE uważa, że Alaksandr Łukaszenka nie ma legitymacji demokratycznej" - można przeczytać w oficjalnych kanałach unijnej komunikacji.

Relacje dwustronne pogorszyła inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 r., którą wspiera reżim Łukaszenki. To właśnie tuż po rozpoczęciu agresji na Ukrainę, Emmanuel Macron zatelefonował do Łukaszenki i zaapelował, by "jak najszybciej wydalił rosyjskie wojska" z Białorusi.

Dotychczas Pałac Elizejski nie odniósł się do niedzielnej rozmowy polityków. Kontakt telefoniczny po długiej przerwie prowokuje pytania o możliwej perspektywie wznowienia dialogu z Rosją, o której mówił Macron w lutym br. W rozmowie z niemiecką gazetą "Suddeutsche Zeitung" stwierdził, że zasugerował to kilku europejskim przywódcom.

Tymczasem rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, stwierdził w tym tygodniu, że Rosja potwierdza gotowość do rozmów z Europą . Uznał ponadto, że z UE nadchodzą sygnały o chęci do rozpoczęcia dialogu.

Rzeczywiście, w ciągu ostatnich 3-4 tygodni słyszeliśmy oświadczenia pana (prezydenta Finlandii Alexandra) Stubba, a także oświadczenia z Berlina, że prędzej czy później konieczne będzie bezpośrednie rozmawianie z Rosjanami - mówił.

Uważamy, że rozmowa zawsze jest lepsza niż doprowadzenie do całkowitej konfrontacji, co właśnie robią teraz Europejczycy. Jeśli ten sposób postępowania Europejczyków zmieni się na korzyść dialogu, z zadowoleniem to przyjmiemy - dodał Pieskow.