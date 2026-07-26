Ma ponad 2 miliony różnych barw. To najbardziej kolorowe miasto świata

RMF24

Lizbona została uznana za najbardziej kolorowe miasto na świecie według globalnego badania. Portugalska stolica wyprzedziła w rankingu aż 77 innych znanych destynacji turystycznych, zachwycając niepowtarzalną paletą barw i wyjątkową atmosferą. W pierwszej trójce znalazło się także Porto, potwierdzając, że Portugalia to prawdziwe królestwo kolorów.

Badanie przeprowadzone przez irlandzką firmę JustCover rzuciło nowe światło na turystyczną mapę świata. Analiza zdjęć z 78 popularnych miast wykazała, że to właśnie Lizbona może poszczycić się największą liczbą unikalnych odcieni. Specjaliści wykorzystali zaawansowane narzędzia do cyfrowej analizy fotografii, eliminując wpływ filtrów i skupiając się na naturalnych barwach. Efekt? Ponad 2,6 miliona różnych kolorów wykrytych na zdjęciach portugalskiej stolicy.

Lizbona od lat przyciąga podróżnych nie tylko bogatą historią i zabytkami, ale także niepowtarzalną estetyką. Spacerując po dzielnicach takich jak Alfama czy Bairro Alto, trudno nie zachwycić się pastelowymi elewacjami, kolorowymi płytkami azulejos oraz słynnymi żółtymi tramwajami, które stały się symbolem miasta. To właśnie te elementy sprawiają, że Lizbona jest jednym z najczęściej fotografowanych miejsc na świecie i prawdziwą mekką dla miłośników miejskiej estetyki.

Porto i Kuala Lumpur – barwna konkurencja

Na podium znalazło się jeszcze jedno portugalskie miasto – Porto, które zajęło trzecie miejsce w globalnym zestawieniu. Malownicze domy wzdłuż rzeki Douro, czerwone dachy oraz brukowane uliczki tworzą niepowtarzalny krajobraz, który przyciąga zarówno turystów, jak i fotografów. Porto słynie również z historycznych piwnic winnych i autentycznego klimatu, który zachwyca bogactwem barw.

Drugie miejsce przypadło stolicy Malezji, Kuala Lumpur. To miasto słynie z kontrastów – nowoczesne wieżowce sąsiadują tu z tradycyjnymi świątyniami, a jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów są tęczowe schody prowadzące do Batu Caves. Kuala Lumpur zachwyca różnorodnością i intensywnością barw, które tworzą wyjątkową atmosferę tej azjatyckiej metropolii.

Kolorowe miasta świata

W pierwszej piątce najbardziej kolorowych miast znalazły się także Cartagena w Kolumbii oraz Rio de Janeiro w Brazylii. Cartagena zachwyca żółtą Wieżą Zegarową i kolorowymi balkonami, natomiast Rio de Janeiro przyciąga wzrok mozaikowymi schodami Selarón, które stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.

Wśród wyróżnionych miejsc nie zabrakło także Guanajuato w Meksyku, Hawany na Kubie, Nowego Orleanu w Stanach Zjednoczonych, Antiguy w Gwatemali oraz Nowego Jorku. Każde z tych miast wyróżnia się nie tylko architekturą, ale także tętniącymi życiem ulicami, pełnymi neonów, szyldów i barwnych dekoracji.

W Europie, oprócz portugalskich miast, doceniono również Dubrovnik i Barcelonę. Malownicze uliczki, zabytkowe fasady i bogactwo kolorów sprawiają, że te miejsca przyciągają turystów z całego świata.