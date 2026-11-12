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„Ma dożywotni areszt domowy”. 17-latek odnaleziony po sześciu dniach w australijskim buszu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 12 listopada (11:38)

17-letni William przetrwał niemal tydzień w australijskim buszu, żywiąc się chipsami i pijąc wodę z potoku. W jego poszukiwaniach brało udział ponad 100 osób. Chłopak został odnaleziony wycieńczony, ale żywy. Jego matka nie kryła radości, żartując, że syn ma teraz „dożywotni areszt domowy”.

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„Ma dożywotni areszt domowy”. 17-latek odnaleziony po sześciu dniach w australijskim buszu
17-letni William został odnaleziony po 6 dniach poszukiwań /Shutterstock
  • 17-letni William zaginął podczas biwaku w australijskim buszu.
  • Przetrwał niemal tydzień, pijąc wodę z potoku i chroniąc się przed chłodem ręcznikami.
  • Został odnaleziony szóstego dnia poszukiwań: wycieńczony, ale żywy.
  • Szczęśliwa matka z humorem zapowiedziała, że William ma teraz „dożywotni areszt domowy”.
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Wyszedł tylko po sprzęt i zniknął. Tak zaczęły się dramatyczne poszukiwania

17-latek 6 listopada oddalił się podczas biwaku w stanie Victoria w Australii. William odszedł od obozowiska, żeby przynieść dodatkowy sprzęt kempingowy. Chociaż miał wrócić za kilka minut, ślad po nim zaginął. Zaniepokojony kolega zadzwonił po pomoc.

W ciągu kilku godzin rozpoczęła się akcja ratunkowa na gigantyczną skalę. W poszukiwania Williama zaangażowano ponad 100 osób, w tym policjantów, ratowników, psy tropiące, a nawet policyjnych nurków i załogę śmigłowca. Każda godzina była na wagę złota – australijski busz słynie z trudnych warunków, a noce potrafią być bardzo chłodne.

Paczka chipsów, ręczniki i woda z potoku. Walka o przetrwanie w dziczy

Tymczasem William samotnie walczył o przetrwanie. Przez pierwsze dwa dni żywił się paczką chipsów, którą miał ze sobą. Wodę czerpał z pobliskiego potoku. Gdy nocą temperatura gwałtownie spadała, chłopak owijał się ręcznikami, by choć trochę się ogrzać. W ciągu dnia szukał cienia, by uniknąć poparzeń słonecznych. Podczas jednej z wędrówek spadł ze stromego zbocza. Miał obolałe i podrapane nogi, powoli opuszczały go już siły.

Przełom nastąpił szóstego dnia. Dostrzegli go z powietrza

Matka Williama, Elizabeth, mimo upływu kolejnych dni poszukiwań, nie traciła nadziei. W głębi serca wiedziałam, że on żyje - mówiła.

Szóstego dnia poszukiwań śmigłowiec policyjny dostrzegł wycieńczonego i poparzonego słońcem nastolatka około dwóch kilometrów od miejsca biwaku. William leżał kamieniach przy potoku, gdy nadleciał helikopter – łzy szczęścia popłynęły po jego twarzy.

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Łzy i zaskakujące słowa matki. „Ma dożywotni areszt domowy”

Po przetransportowaniu do obozu ratowników William mógł wreszcie spotkać się z mamą. Wzruszenie obojga było ogromne. Chłopak powiedział tylko: Och, mamo. 

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Elizabeth przez długi czas nie wypuszczała syna z objęć, nie chcąc go już nigdy stracić z oczu. Z ulgą i humorem podsumowała dramatyczne wydarzenia: 

„Już nigdy nie opuści domu. Ma dożywotni areszt domowy.”

William potrzebuje czasu na regenerację i powrót do zdrowia, a jego rodzina nie kryje wdzięczności za szczęśliwe zakończenie tej dramatycznej historii.


Źródło: RMF24
Tagi: Australia

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