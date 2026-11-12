„Ma dożywotni areszt domowy”. 17-latek odnaleziony po sześciu dniach w australijskim buszu

Wyszedł tylko po sprzęt i zniknął. Tak zaczęły się dramatyczne poszukiwania
17-latek 6 listopada oddalił się podczas biwaku w stanie Victoria w Australii. William odszedł od obozowiska, żeby przynieść dodatkowy sprzęt kempingowy. Chociaż miał wrócić za kilka minut, ślad po nim zaginął. Zaniepokojony kolega zadzwonił po pomoc.
W ciągu kilku godzin rozpoczęła się akcja ratunkowa na gigantyczną skalę. W poszukiwania Williama zaangażowano ponad 100 osób, w tym policjantów, ratowników, psy tropiące, a nawet policyjnych nurków i załogę śmigłowca. Każda godzina była na wagę złota – australijski busz słynie z trudnych warunków, a noce potrafią być bardzo chłodne.
Paczka chipsów, ręczniki i woda z potoku. Walka o przetrwanie w dziczy
Tymczasem William samotnie walczył o przetrwanie. Przez pierwsze dwa dni żywił się paczką chipsów, którą miał ze sobą. Wodę czerpał z pobliskiego potoku. Gdy nocą temperatura gwałtownie spadała, chłopak owijał się ręcznikami, by choć trochę się ogrzać. W ciągu dnia szukał cienia, by uniknąć poparzeń słonecznych. Podczas jednej z wędrówek spadł ze stromego zbocza. Miał obolałe i podrapane nogi, powoli opuszczały go już siły.
Przełom nastąpił szóstego dnia. Dostrzegli go z powietrza
Matka Williama, Elizabeth, mimo upływu kolejnych dni poszukiwań, nie traciła nadziei. W głębi serca wiedziałam, że on żyje - mówiła.
Szóstego dnia poszukiwań śmigłowiec policyjny dostrzegł wycieńczonego i poparzonego słońcem nastolatka około dwóch kilometrów od miejsca biwaku. William leżał kamieniach przy potoku, gdy nadleciał helikopter – łzy szczęścia popłynęły po jego twarzy.
Łzy i zaskakujące słowa matki. „Ma dożywotni areszt domowy”
Po przetransportowaniu do obozu ratowników William mógł wreszcie spotkać się z mamą. Wzruszenie obojga było ogromne. Chłopak powiedział tylko: Och, mamo.
Elizabeth przez długi czas nie wypuszczała syna z objęć, nie chcąc go już nigdy stracić z oczu. Z ulgą i humorem podsumowała dramatyczne wydarzenia:
„Już nigdy nie opuści domu. Ma dożywotni areszt domowy.”
William potrzebuje czasu na regenerację i powrót do zdrowia, a jego rodzina nie kryje wdzięczności za szczęśliwe zakończenie tej dramatycznej historii.