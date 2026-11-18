Na początku listopada francuskie służby, działając na wniosek ukraińskiej Prokuratury Generalnej, skonfiskowały luksusowy Hotel de Jarnac w 7. dzielnicy Paryża – informuje AFP. Neoklasycystyczny budynek z XVIII wieku, położony zaledwie kilka kroków od Pałacu Inwalidów, uznawany jest za zabytek. Wartość obiektu szacuje się na ponad 40 milionów dolarów. Hotel został zakupiony przez Kostiantyna Żewaho w 2022 roku za 35 milionów euro.
Oligarcha na celowniku ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości
Kostiantyn Żewaho to jeden z najbogatszych Ukraińców, były deputowany i biznesmen, który od lat znajduje się w kręgu zainteresowań ukraińskich służb. Prokuratura podejrzewa go o defraudację 113 milionów dolarów z banku Finanse i Kredyt, który upadł w 2015 roku. Według śledczych pieniądze miały zostać „wyprane” za pośrednictwem firm offshore należących do Żewaho.
W grudniu 2022 roku oligarcha został zatrzymany w Courchevel w Alpach we Francji. Po kilku dniach aresztu został objęty nadzorem sądowym. Francuskie władze dwukrotnie odmówiły jego ekstradycji na Ukrainę, powołując się na brak gwarancji proceduralnych i ochrony praw podczas trwającej wojny.
Obrona Żewaho nie zamierza się poddawać i zapowiada apelację od decyzji o konfiskacie posiadłości. Prawnicy oligarchy już wcześniej argumentowali przed francuskim wymiarem sprawiedliwości, że działania ukraińskich władz mają charakter polityczny i są elementem „czystki ekonomicznej” wymierzonej w przeciwników politycznych.