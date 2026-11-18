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Prywatny pałacyk w sercu Paryża, należący do ukraińskiego oligarchy Kostiantyna Żewaho, na początku listopada został przejęty na wniosek władz w Kijowie – poinformowała agencja AFP, powołując się na źródło zbliżone do sprawy. Właściciel zapowiada apelację.

Na początku listopada francuskie służby, działając na wniosek ukraińskiej Prokuratury Generalnej, skonfiskowały luksusowy Hotel de Jarnac w 7. dzielnicy Paryża – informuje AFP. Neoklasycystyczny budynek z XVIII wieku, położony zaledwie kilka kroków od Pałacu Inwalidów, uznawany jest za zabytek. Wartość obiektu szacuje się na ponad 40 milionów dolarów. Hotel został zakupiony przez Kostiantyna Żewaho w 2022 roku za 35 milionów euro.

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Oligarcha na celowniku ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości

Kostiantyn Żewaho to jeden z najbogatszych Ukraińców, były deputowany i biznesmen, który od lat znajduje się w kręgu zainteresowań ukraińskich służb. Prokuratura podejrzewa go o defraudację 113 milionów dolarów z banku Finanse i Kredyt, który upadł w 2015 roku. Według śledczych pieniądze miały zostać „wyprane” za pośrednictwem firm offshore należących do Żewaho.

W grudniu 2022 roku oligarcha został zatrzymany w Courchevel w Alpach we Francji. Po kilku dniach aresztu został objęty nadzorem sądowym. Francuskie władze dwukrotnie odmówiły jego ekstradycji na Ukrainę, powołując się na brak gwarancji proceduralnych i ochrony praw podczas trwającej wojny.

Obrona Żewaho nie zamierza się poddawać i zapowiada apelację od decyzji o konfiskacie posiadłości. Prawnicy oligarchy już wcześniej argumentowali przed francuskim wymiarem sprawiedliwości, że działania ukraińskich władz mają charakter polityczny i są elementem „czystki ekonomicznej” wymierzonej w przeciwników politycznych.