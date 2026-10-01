Luksusowe apartamenty zamiast cel. Afera po kontroli w więzieniu

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Indonezyjskie więzienia znalazły się w centrum uwagi po ujawnieniu luksusowych warunków, w jakich przebywali niektórzy osadzeni w zakładzie karnym Cibinong pod Dżakartą - podaje „The Guardian”. W wyniku śledztwa zawieszono pięciu funkcjonariuszy, a sprawa wywołała ogólnokrajową debatę na temat korupcji i nierówności w systemie penitencjarnym.

Podczas niezapowiedzianej inspekcji w więzieniu Cibinong w Bogor, niedaleko stolicy Indonezji, śledczy natrafili na kompleks mieszkalny, który bardziej przypominał ekskluzywne apartamenty niż typowe więzienne cele.

Wśród udogodnień, z których korzystali wybrani więźniowie, znalazły się klimatyzowane pokoje, duże telewizory, wygodne sofy, a nawet drogie samochody zaparkowane na terenie obiektu. W trakcie kontroli odkryto również strefy wypoczynkowe, jadalnie, a także siłownię i symulator gry w golfa.

Kto korzystał z apartamentów?

Jak podkreślają przedstawiciele indonezyjskiego rzecznika praw obywatelskich, istnieją poważne przesłanki, że dostęp do luksusowych warunków był możliwy dzięki łapówkom i powiązaniom. Znaleźliśmy mocne dowody na to, że niektórzy więźniowie mieli dostęp do specjalnych udogodnień, niedostępnych dla zwykłych osadzonych – powiedziała Syafrida Rachmawati Rasahan z biura ombudsmana w rozmowie z „The Guardian”. Odkrycie to potwierdza wieloletnie zarzuty wobec indonezyjskiego systemu penitencjarnego, według których bogaci lub wpływowi więźniowie mogą liczyć na szczególne traktowanie.

Według informacji przekazanych przez śledczych, w kompleksie znajdowało się ponad dziesięć oddzielnych jednostek mieszkalnych, całkowicie odseparowanych od standardowych cel. To właśnie tam, podczas inspekcji 23 września, zastano kilku osadzonych. Oficjalnie nie ujawniono tożsamości więźniów korzystających z tych udogodnień, jednak media informują o dwóch przestępcach skazanych za korupcję – obaj odsiadują 10-letnie wyroki.

Zawieszeni funkcjonariusze i śledztwo

W związku z ujawnionym skandalem, pięciu wysokich rangą funkcjonariuszy więziennych, w tym szef zakładu karnego Cibinong, zostało zawieszonych. Jak poinformował Rudi Setiawan, inspektor generalny ministerstwa ds. imigracji i więziennictwa, przesłuchano już dziesiątki więźniów oraz pracowników placówki.

Jak się okazało, początkowo budynki, w których urządzono apartamenty, miały służyć jako oficjalne mieszkania dla personelu więzienia. Śledczy badają, czy zostały one nielegalnie przekształcone w prywatne kwatery dla wybranych więźniów.

To nie pierwszy raz, gdy indonezyjskie więzienia są krytykowane za korupcję, przepełnienie i nierówne traktowanie osadzonych. Przez lata pojawiały się doniesienia, że zamożni więźniowie mogą „kupić” sobie lepsze warunki odsiadki, podczas gdy reszta populacji więziennej zmaga się z przeludnieniem i fatalnymi warunkami bytowymi.