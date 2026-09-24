Łukaszenka ułaskawia kolejnych więźniów politycznych. 15 osób wyszło na wolność

W czwartek prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka ułaskawił 15 więźniów, z których większość została skazana za przestępstwa o charakterze politycznym. Decyzja ta zapadła po spotkaniu z wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa.
Jak poinformowała białoruska państwowa agencja prasowa BiełTA, w czwartek Alaksandr Łukaszenka podpisał decyzję o ułaskawieniu 15 osób. Większość z nich to więźniowie polityczni.
Amerykańska presja i rozmowy o sankcjach
Ułaskawienie nastąpiło zaledwie kilka dni po wizycie Johna Coale’a, specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa, który spotkał się z Łukaszenką w Mińsku.
Stany Zjednoczone od ponad roku prowadzą intensywne rozmowy z władzami Białorusi, domagając się uwolnienia setek więźniów politycznych. W zamian za to Waszyngton rozważa złagodzenie sankcji gospodarczych, które od lat ciążą na białoruskim reżimie.