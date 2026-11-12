Ludzie Trumpa już w Moskwie. „Widzimy pewne szanse”

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W czwartek rano do Moskwy przylecieli specjalni wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa – Jared Kushner i Steve Witkoff. Spotkają się tam z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Ich wizyta to kolejny etap rozmów dyplomatycznych mających na celu zakończenie trwającej już niemal pięć lat wojny w Ukrainie.

Bez przełomu w Abu Zabi

Dwudniowe rozmowy w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi były pierwszymi trójstronnymi negocjacjami USA, Rosji i Ukrainy od lutego tego roku. Choć nie przyniosły one znaczącego przełomu, strony uzgodniły największą do tej pory wymianę jeńców wojennych. Jared Kushner, będący jednocześnie zięciem prezydenta Trumpa i jednym z jego głównych doradców, podkreślił, że porozumienie w tej sprawie „pozwoli zjednoczyć rodziny, zbudować zaufanie i stworzyć impuls do dalszych rozmów pokojowych”.

Steve i ja lecimy do Moskwy, by przedyskutować z prezydentem Putinem to, co udało się ustalić w Abu Zabi i spróbować zrobić kolejny krok naprzód – powiedział Kushner podczas konferencji prasowej w ZEA. Widzimy pewne szanse i możliwości, które warto wykorzystać – dodał.

Media: USA chcą od Rosji propozycji ws. bezpieczeństwa Europy. Zełenski o „oknie możliwości” Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Irlandii zapowiedział, że jeszcze w tym roku może pojawić się realna szansa na przełom w rozmowach pokojowych z Rosją. Nazwał ją „oknem możliwości”. Portal Axios podał z kolei, że USA zwróciły…

Kluczowe punkty sporne

Mimo postępu w kwestiach humanitarnych, główne rozbieżności pozostają. Strony wciąż nie mogą się porozumieć w sprawie przyszłości okupowanych przez Rosję terytoriów na wschodzie i południu Ukrainy, gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa oraz aspiracji Ukrainy do członkostwa w NATO. Rosyjski negocjator Władimir Miedinski przyznał, że „w niektórych kwestiach osiągnięto wzajemne zrozumienie, w innych nie”, a rozmowy będą kontynuowane.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który po zakończeniu rozmów w Abu Zabi udał się do Dublina, podkreślił, że „pierwszym krokiem musi być zakończenie wojny i zapewnienie bezpieczeństwa Ukrainie”. Zełenski zapowiedział także spotkanie z amerykańskimi wysłannikami w stolicy Irlandii.

Europa chce być przy stole

W Abu Zabi obecni byli również przedstawiciele państw europejskich, którzy domagają się większego udziału w procesie pokojowym. Prezydent Trump w ostatnich tygodniach sugerował możliwość nowego porozumienia bezpieczeństwa dla Ukrainy, w którym „cała Europa” miałaby odegrać kluczową rolę. Europejscy dyplomaci podkreślają, że bez ich udziału nie uda się wypracować trwałego rozwiązania.

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow skrytykował obecność Europejczyków w Abu Zabi, określając ją jako „nieobiecującą”. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewnił jednak podczas spotkania G7 w Paryżu, że Stany Zjednoczone dążą do rozszerzenia formatu rozmów i bezpośredniego udziału Europy.