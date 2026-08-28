Ludobójstwo w Rwandzie. Miał rzucić grantem w tłum, usłyszał wyrok

RMF24

Sąd w Holandii skazał w piątek na dożywocie 66-letniego Rwandyjczyka Eugene'a N. za udział w masakrze około 3 tys. Tutsi podczas ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku - poinformowała agencja AFP. Mężczyzna został uznany za winnego m.in. rzucenia granatu w ludzi, którzy schronili się na stadionie piłkarskim.

Sędzia sądu okręgowego w Hadze oświadczył, że zbrodnie popełnione przez oskarżonego głęboko wstrząsnęły społeczeństwem. Stanowią poważne naruszenie porządku prawnego w Rwandzie i na całym świecie - stwierdził. Podkreślił także, że w tej sprawie uzasadniona jest wyłącznie kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Kim jest skazany na dożywocie?

Eugene N., który nie przyznał się do winy, był od lat poszukiwany przez rwandyjską prokuraturę. W 2014 roku wydano za nim międzynarodowy nakaz aresztowania. Mężczyzna mieszka w Holandii od 1998 roku i posiada holenderskie obywatelstwo.

Ludobójstwo w Rwandzie

Wiosną 1994 roku w Rwandzie w ciągu około 100 dni zamordowano ponad 800 tys. osób, przede wszystkim przedstawicieli mniejszości Tutsi - wynika z danych ONZ.

Jak przypomina agencja AFP, sądy w krajach europejskich skazały dziesiątki osób za udział w ludobójstwie na podstawie zasady jurysdykcji uniwersalnej, pozwalającej ścigać najpoważniejsze zbrodnie niezależnie od miejsca ich popełnienia.