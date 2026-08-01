Łotwa zamyka granicę z Białorusią. Zbieg okoliczności?

RMF24

Łotewskie służby wstrzymały odprawy na granicy z Białorusią. Oficjalnie podano, że powodem są zakłócenia w działaniu systemów informatycznych, które uniemożliwiają obsługę podróżnych na przejściu Paternieki-Grigorowszczina. Decyzja zapadła jednak w czasie, gdy Ryga alarmuje o rosnącej presji migracyjnej na swojej wschodniej granicy i wzmacnia jej ochronę.

Odprawy wstrzymane, podróżni mają szukać innych tras

Minister spraw wewnętrznych Łotwy Janis Dombrava poinformował w piątek wieczorem o zamknięciu granicy łotewsko-białoruskiej z przyczyn technicznych. Zaapelował do osób, które znajdują się po białoruskiej stronie i planowały wrócić na Łotwę, by wybrały inne trasy przejazdu.

Straż graniczna przekazała przed północą, że odprawa na granicy z Białorusią nie może być obecnie prowadzona z powodu „zakłóceń w działaniu systemów informatycznych”.

Problemy dotyczą przejścia Paternieki-Grigorowszczina, które było jedynym dotąd otwartym przejściem granicznym między Łotwą a Białorusią. Służby nie podały, co dokładnie spowodowało awarię ani kiedy można spodziewać się przywrócenia normalnego ruchu.

Ostrzeżenie przed podróżami na Białoruś

Jeszcze dzień wcześniej szef łotewskiego MSW zwrócił się do obywateli za pośrednictwem platformy X, wzywając do rezygnacji zarówno z wyjazdów na Białoruś, jak i z planowania powrotów stamtąd na Łotwę.

„W kontekście hybrydowej wojny migracyjnej, którą rozpoczęła Białoruś, bezpieczne przemieszczanie się między krajami może być utrudnione” - napisał.

Łotewskie władze od dłuższego czasu wskazują, że sytuacja na granicy nie ma wyłącznie charakteru migracyjnego. Ryga ocenia działania władz w Mińsku jako element presji hybrydowej wymierzonej w państwa Unii Europejskiej sąsiadujące z Białorusią - przede wszystkim Łotwę, Litwę i Polskę.

Blisko 9 tysięcy udaremnionych prób od początku roku

Skala prób nielegalnego przekraczania granicy pozostaje wysoka. Od początku roku łotewskie służby udaremniły blisko 9 tys. prób przedostania się z Białorusi na terytorium Łotwy. Dla porównania, w całym 2025 roku odnotowano około 12 tys. takich przypadków. Dane te pokazują, że presja na granicy utrzymuje się na wysokim poziomie również w kolejnych latach kryzysu.

Od sierpnia 2021 roku - czyli od początku kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy UE - do końca lipca 2026 roku łotewskie władze zapobiegły blisko 50 tys. przypadków nielegalnego przekroczenia granicy przez obywateli państw trzecich.

Łotewskie służby zwracają uwagę nie tylko na samą liczbę prób przekroczenia granicy, ale także na działalność grup zajmujących się przemytem ludzi. Migranci, którym udało się przedostać przez granicę, byli następnie przewożeni przez terytorium Łotwy. Przemytnicy wykorzystywali do tego między innymi furgonetki, a także pojazdy przypominające samochody używane wcześniej przez pracowników komunikacji publicznej, poczty czy straży granicznej.

Ryga inwestuje w ogrodzenia, nadzór i drogi przy granicy

We wtorek łotewski rząd zdecydował o przekazaniu dodatkowych środków na wzmocnienie ochrony granicy wschodniej. Pieniądze mają zostać przeznaczone między innymi na rozbudowę infrastruktury granicznej.

Plan obejmuje dalsze prace przy ogrodzeniu, rozwój systemów nadzoru, budowę i modernizację dróg dojazdowych dla patroli oraz wykonanie rowów na terenach podmokłych. Władze argumentują, że zabezpieczenia są konieczne ze względu na ryzyko kolejnych prób nielegalnego przekraczania granicy.

Cała wschodnia granica Łotwy ma 456,6 kilometra długości. Odcinek graniczący z Rosją liczy 283 kilometry, natomiast granica z Białorusią - 173 kilometry.