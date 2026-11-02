Łotwa przejmuje stery w Radzie Bezpieczeństwa. Ukraina tematem nr 1

RMF24

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Na początku listopada Łotwa po raz pierwszy w swojej historii stanęła na czele Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ryga zapowiada, że podczas każdego posiedzenia tego organu będzie przypominać o trwającej rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

Dokładamy wszelkich starań, aby rosyjska wojna przeciwko Ukrainie pozostawała ważnym punktem w porządku obrad Rady, tak by nie dopuścić do normalizacji rosyjskiej agresji, przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie i kłamstwom, a także, by wyjaśniać społeczności międzynarodowej imperialistyczne cele Rosji oraz ich globalne konsekwencje - oświadczyła ambasador Łotwy w ONZ Sanita Pavļuta-Deslandes.

Łotwa jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa w latach 2026-2027. W czasie miesięcznej, rotacyjnej prezydencji będzie prowadzić zarówno oficjalne, jak i nieformalne obrady Rady.

Resort spraw zagranicznych podkreślił, że celem łotewskiej dyplomacji na forum Rady jest również wzmacnianie bezpieczeństwa i państwowości Łotwy, a także ujawnienie rosyjskiej dezinformacji.

Ukraina jednym z głównych tematów obrad

Od początku roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przeprowadziła 16 formalnych posiedzeń dotyczących Ukrainy. Prawie wszystkie zostały zorganizowane z inicjatywy Łotwy i jej europejskich partnerów. Rozmowy obejmowały między innymi rozwój sytuacji na froncie, a także przypadki łamania praw jeńców wojennych i cywilów na ukraińskich terenach zajętych przez Rosję.

Rada Bezpieczeństwa ONZ liczy 15 państw. Pięć z nich - USA, Rosja, Chiny, Francja i Wielka Brytania - ma status stałych członków oraz prawo weta. Pozostałych dziesięciu członków wybiera Zgromadzenie Ogólne ONZ na dwuletnią kadencję.

Poza Łotwą w Radzie zasiadają obecnie: Bahrajn, Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga, Dania, Grecja, Liberia, Pakistan, Panama i Somalia.