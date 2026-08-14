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Lotnisko w Katanii zamknięte na dłużej. Największy kryzys od 20 lat

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 sierpnia (06:57)

Do godziny 2:00 w sobotę przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna - ogłosiła w czwartek spółka zarządzająca tym największym na wyspie portem lotniczym. Obecny paraliż uznano za największy w ostatnich 20 latach.

Lotnisko w Katanii zamknięte na dłużej. Największy kryzys od 20 lat
Wulkan Etna paraliżuje ruch na lotnisku w Katanii na Sycylii (Fot. AA/ABACA) /PAP/EPA
  • Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do godziny 2:00 w sobotę z powodu aktywności wulkanu Etna.
  • To największy paraliż w ostatnich 20 latach.
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Piątek jest siódmym dniem blokady pracy lotniska w Katanii spowodowanego emisją pyłów wulkanicznych, które uniemożliwiają lądowania i odloty. Spółka zarządzająca lotniskiem w wydanym oświadczeniu podkreśliła, że kontynuuje działania kryzysowe związane z erupcją wulkanu, która, jak zaznaczyła, ma istotny wpływ na funkcjonowanie całego systemu portów lotniczych na wyspie.

Zamknięcie lotniska przedłużono do godziny 2:00 w sobotę. Poinformowano także, że od 6 do 12 sierpnia na inne sycylijskie lotniska przekierowano około 630 lotów, by utrzymać połączenia z wyspą.

„W tym samym okresie na lotnisku w Katanii planowano 1974 loty, z których 36 procent zostało odwołanych w związku z rozwojem sytuacji oraz koniecznością wprowadzenia ograniczeń operacyjnych. Dane potwierdzają wyjątkową skalę sytuacji kryzysowej, najpoważniejszej w ciągu ostatnich 20 lat pod względem wpływu na infrastrukturę lotniskową, ale również zdolność systemu do uruchomienia rozwiązań alternatywnych i obsłużenia, dzięki koordynacji między sycylijskimi lotniskami, znacznej części lotów, których dotyczyły zakłócenia”- głosi komunikat, cytowany przez Ansę.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: lotnisko Katania
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