Lotnisko w Katanii zamknięte na dłużej. Największy kryzys od 20 lat

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Do godziny 2:00 w sobotę przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna - ogłosiła w czwartek spółka zarządzająca tym największym na wyspie portem lotniczym. Obecny paraliż uznano za największy w ostatnich 20 latach.

Piątek jest siódmym dniem blokady pracy lotniska w Katanii spowodowanego emisją pyłów wulkanicznych, które uniemożliwiają lądowania i odloty. Spółka zarządzająca lotniskiem w wydanym oświadczeniu podkreśliła, że kontynuuje działania kryzysowe związane z erupcją wulkanu, która, jak zaznaczyła, ma istotny wpływ na funkcjonowanie całego systemu portów lotniczych na wyspie.

Etna nadal paraliżuje loty. Lotnisko w Katanii zamknięte W środę wieczorem spółka zarządzająca lotniskiem w Katanii poinformowała o kolejnym przedłużeniu całkowitego wstrzymania odlotów i przylotów. Zakaz obowiązuje do godziny 2 w nocy w piątek, 14 sierpnia. Powodem jest wzmożona aktywność wulkanu Etna,…

Zamknięcie lotniska przedłużono do godziny 2:00 w sobotę. Poinformowano także, że od 6 do 12 sierpnia na inne sycylijskie lotniska przekierowano około 630 lotów, by utrzymać połączenia z wyspą.

„W tym samym okresie na lotnisku w Katanii planowano 1974 loty, z których 36 procent zostało odwołanych w związku z rozwojem sytuacji oraz koniecznością wprowadzenia ograniczeń operacyjnych. Dane potwierdzają wyjątkową skalę sytuacji kryzysowej, najpoważniejszej w ciągu ostatnich 20 lat pod względem wpływu na infrastrukturę lotniskową, ale również zdolność systemu do uruchomienia rozwiązań alternatywnych i obsłużenia, dzięki koordynacji między sycylijskimi lotniskami, znacznej części lotów, których dotyczyły zakłócenia”- głosi komunikat, cytowany przez Ansę.