Litwini wdrażają nowoczesny system detekcji dronów. Stworzyli go Ukraińcy

RMF24

Na Litwie rozpoczęto wdrażanie pilotażowego systemu SkyFortress, służącego do monitorowania przestrzeni powietrznej – przekazało w piątek ministerstwo obrony tego kraju. Rozwiązanie powstało w Ukrainie i pozwala wykrywać drony, analizując emitowane przez nie dźwięki oraz sygnały radiowe.

„Zamiast tworzyć wszystko od nowa, dostosowujemy systemy już działające w Ukrainie. W ten sposób konsekwentnie wzmacniamy cały łańcuch obrony powietrznej: od monitorowania przestrzeni powietrznej po przechwytywanie i neutralizację zagrożeń powietrznych” – zaznaczył minister obrony Robertas Kaunas w komunikacie resortu.

Szef litewskiego resortu obrony wskazał, że SkyFortress „uzupełnia pierwszy etap tego łańcucha – obserwację”. System opracowany w Ukrainie „z pomocą sztucznej inteligencji, wykrywa i śledzi nisko lecące drony lub pociski manewrujące”.

Jak wyjaśniło ministerstwo, rozwiązanie potrafi na bieżąco rozpoznawać obiekty, które pozostawiają ślady akustyczne bądź elektromagnetyczne.

Umowa zawarta latem obejmuje także analizę informacji pozyskanych przez czujniki, korzystanie z cyfrowych baz sygnatur dźwiękowych i częstotliwości radiowych, tworzonych na podstawie publicznie dostępnych danych, a także przeszkolenie personelu. Przed pełnym zastosowaniem system ma przejść testy.

W ostatnich miesiącach Litwa kilkakrotnie informowała o możliwym zagrożeniu z powietrza w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. We wrześniu po raz pierwszy nad terytorium kraju zestrzelono drona, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Wcześniej podobne incydenty odnotowano na Łotwie i w Estonii.