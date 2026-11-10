Litwa jasno mówi o tym, na co się nie zgodzi w przypadku negocjacji z Rosją

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Litwa nie zgodzi się na żadne ustalenia dotyczące przyszłego systemu bezpieczeństwa w Europie, które pozwalałyby Rosji decydować o skali obecności wojsk NATO w regionie. Takie stanowisko przedstawił we wtorek litewski minister spraw zagranicznych Kestutis Budrys w rozmowie z portalem 15min.lt.

Szef litewskiej dyplomacji komentował w ten sposób rozmowy USA, Ukrainy i Rosji, które odbywają się we wtorek i środę w Abu Zabi. Media informowały, że jednym z tematów negocjacji może być długofalowe bezpieczeństwo na kontynencie.

Rozmowy w Abu Zabi ruszyły. Są już pierwsze oświadczenia Trójstronne rozmowy pomiędzy Ukrainą, Rosją i USA rozpoczęły się we wtorek w Abu Zabi – stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). Poinformował o tym przewodniczący ukraińskiej delegacji Rustem Umierow, a także rosyjska agencja RIA Nowosti,…

„Egzystencjalne” znaczenie dla Wilna

Budrys zaznaczył, że Wilno odrzuca powrót do mechanizmów ograniczających rozmieszczanie wojsk konwencjonalnych w Europie. Chodzi o rozwiązania, w których Moskwa mogłaby wpływać na obecność sił państw sojuszniczych na wschodniej flance NATO, zachowując jednocześnie pełną swobodę dysponowania własną armią na swoim terytorium.

Według ministra takie ustalenia stanowiłyby dla Litwy zagrożenie o charakterze egzystencjalnym. Przypomniał też, że sprzeciw wobec ograniczania obecności wojsk i uzbrojenia na Litwie oraz w sąsiednich państwach znalazł się w programie litewskiego rządu.

Europa powinna uczestniczyć w rozmowach

Zdaniem Budrysa porozumienia dotyczące bezpieczeństwa europejskiego nie mogą zapadać bez udziału państw Europy, zwłaszcza tych, które graniczą z Rosją. Ocenił, że interesy kontynentu powinny reprezentować instytucje Unii Europejskiej. Przyznał jednak, że kraje członkowskie nie uzgodniły jeszcze wspólnego modelu takiej reprezentacji.

Litewski minister uznał również, że debata o nowej architekturze bezpieczeństwa jest na razie przedwczesna. Najpierw – jak wskazał – powinno dojść do zawieszenia broni w Ukrainie, a następnie do uzgodnienia warunków pokoju i gwarancji dla Kijowa. Podkreślił przy tym potrzebę dalszego wsparcia wojskowego, energetycznego i finansowego dla Ukrainy.

Podobny pogląd wyraziła w poniedziałek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Chcę w tym kontekście wyraźnie podkreślić: jakiekolwiek merytoryczne dyskusje na temat architektury bezpieczeństwa w Europie mogą rozpocząć się dopiero po osiągnięciu zawieszenia broni w Ukrainie. Muszą one odbywać się na odpowiednim forum, przede wszystkim z udziałem sojuszników z NATO oraz państw członkowskich UE - oświadczyła podczas wizyty w Rumunii.