Lindt pozwany. Szwajcarski producent czekolady ma wykorzystywać pracę dzieci

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Szwajcarska firma Lindt & Sprüngli została pozwana w Stanach Zjednoczonych pod zarzutem wprowadzania konsumentów w błąd w kwestii wykorzystywania pracy dzieci przy produkcji kakao w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Pozew podważa deklaracje firmy dotyczące etycznego pozyskiwania surowców i przestrzegania praw człowieka.

Szwajcarski producent czekolady Lindt & Sprüngli został pozwany w Stanach Zjednoczonych za rzekome wprowadzanie konsumentów w błąd w kwestii wykorzystywania pracy dzieci w swoim łańcuchu dostaw kakao - podaje „Independent”.

Pozew, złożony przez organizację International Rights Advocates, który trafił do sądu federalnego w Waszyngtonie, zarzuca Lindt, że firma od ponad 20 lat wie o wykorzystywaniu pracy dzieci przy produkcji kakao, z którego korzysta, i czerpie z tego zyski. Według skargi, Lindt zapewnia konsumentów o eliminowaniu pracy dzieci ze swojego łańcucha dostaw oraz o zaangażowaniu w ochronę praw człowieka, podczas gdy rzeczywistość ma być inna.

„Przeciętny konsument nie spodziewałby się, że firma deklarująca poszanowanie praw człowieka i prowadzenie działalności w sposób etyczny, legalny oraz odpowiedzialny społecznie, korzysta z powszechnej pracy dzieci w swoim łańcuchu dostaw” – czytamy w pozwie, cytowanym przez agencję Reutera.

Skąd Lindt pozyskuje kakao?

Według dokumentów sądowych, Lindt pozyskuje 100 proc. ziaren kakao do swoich produktów konsumenckich z Ghany, a masło kakaowe – z Wybrzeża Kości Słoniowej. Oba te kraje są znane z wykorzystywania pracy dzieci na plantacjach.

Pozew został złożony przez organizację International Rights Advocates, która wcześniej pozywała także innych gigantów branży czekoladowej, takich jak Mars, Mondelez czy Nestle, za podobne praktyki - przypomina Reuters.

Według pozwu, Lindt promuje swoje produkty jako wytwarzane z kakao pozyskiwanego w sposób etyczny, co ma sugerować, że firma nie korzysta z pracy dzieci. Aktywiści twierdzą jednak, że takie zapewnienia są niezgodne z rzeczywistością, a dzieci nadal pracują na plantacjach dostarczających kakao do szwajcarskiego koncernu.

Odpowiedź Lindt: "Stanowczo potępiamy pracę dzieci”

Lindt & Sprüngli zapewnia, że od lat inwestuje w programy mające na celu eliminację pracy dzieci w łańcuchu dostaw i współpracuje z niezależnymi organizacjami monitorującymi warunki pracy na plantacjach. Firma podkreśla, że każde zgłoszenie naruszenia jest traktowane poważnie i dokładnie badane.

„Mamy wdrożone protokoły dla dostawców i systematycznie badamy podejrzane przypadki pracy dzieci w naszym łańcuchu dostaw” – przekazał rzecznik firmy w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera.

Na stronie internetowej firmy można znaleźć plan zrównoważonego rozwoju do 2030 roku, w którym Lindt opisuje działania na rzecz wsparcia rolników w Afryce Zachodniej i ograniczania ryzyka pracy dzieci. Firma publikuje także tzw. Modern Slavery Statement (Stanowisko ws. Współczesnego Niewolnictwa), w którym przedstawia strategię ograniczania ryzyka pracy przymusowej, m.in. poprzez honorowanie certyfikatu Rainforest Alliance.

Plantacja kakao w San Pedro, Wybrzeże Kości Słoniowej (fot. Polet Olivier/ABACA/Abaca/East News)

Pozew nie dotyczy odszkodowań

Sprawa Lindt to kolejny przypadek, gdy światowy producent czekolady mierzy się z zarzutami dotyczącymi pracy dzieci. Według szacunków organizacji pozarządowych, nawet 1,5 miliona dzieci pracuje na plantacjach kakao w Afryce Zachodniej, dostarczając surowiec największym koncernom spożywczym na świecie.

Pozew złożony w USA nie dotyczy odszkodowań finansowych, a ma na celu zakończenie – jak określono – „bezprawnych działań skierowanych wobec konsumentów w Dystrykcie Kolumbii”.

Terry Collingsworth, dyrektor International Rights Advocates, podkreślił, że jego badania wykazały, iż "Lindt, podobnie jak inni wielcy producenci kakao, ma świetne polityki na papierze, ale praktycznie nie wdraża ich w życie, zwłaszcza w kwestii pracy dzieci".

Organizacja ta pozywała wcześniej także takie firmy jak Apple, Cargill czy Starbucks za rzekome wykorzystywanie pracy przymusowej w ich łańcuchach dostaw.