Liechtenstein zmienia zasady sukcesji tronu. Koniec z męską primogeniturą

RMF24

Liechtenstein wprowadza zasadę pełnej primogenitury w sukcesji tronu. Oznacza to, że następcą tronu będzie odtąd najstarsze dziecko panującego księcia - niezależnie od płci.

W sobotę, podczas obchodów Święta Narodowego Liechtensteinu, służby prasowe rodziny książęcej poinformowały, że dotychczasowa primogenitura męska zostanie zastąpiona primogeniturą absolutną.

„W przyszłości najstarsze dziecko, niezależnie od płci, zostanie następcą tronu, a następnie księciem lub księżną Liechtensteinu” - wskazano w komunikacie, cytowanym przez agencję AFP.

Liechtenstein jest monarchią konstytucyjną. Od 1989 roku głową państwa pozostaje 81-letni książę Jan Adam II. Większość bieżących obowiązków związanych z zarządzaniem państwem wykonuje jednak od 2004 roku jego syn, 58-letni książę Alois, pełniący funkcję regenta.

Obecnym następcą pozostaje książę Joseph Wenzel

Książę Alois i księżna Sophie mają czworo dzieci. Ich najstarszym potomkiem jest urodzony w 1995 roku książę Joseph Wenzel Maximilian Maria, który pozostaje obecnym następcą tronu. Druga najstarsza jest 29-letnia córka Marie-Caroline.

Zmiana zasad będzie miała znaczenie przede wszystkim dla kolejnych pokoleń rodziny książęcej, ponieważ zapewnia takie samo prawo do dziedziczenia tronu córkom i synom.

Liechtenstein wyróżnia się konserwatyzmem. W 1984 roku jako ostatni kraj w Europie przyznał kobietom prawo głosu w wyborach krajowych. Mężczyźni posiadający prawa wyborcze niewielką większością zaakceptowali tę zmianę w referendum, które poparł książę Jan Adam II.

Historia księstwa Liechtensteinu

Święto Narodowe Liechtensteinu Ustanowiono w 1940 roku, w czasie II wojny światowej, jako symbol jedności, suwerenności i przywiązania mieszkańców do państwa.

Data łączy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z przypadającymi 16 sierpnia urodzinami księcia Franciszka Józefa II, ówczesnego władcy Liechtensteinu.

Dzisiejsze księstwo powstało w 1719 roku po połączeniu hrabstw Vaduz i Schellenberg, nabytych wcześniej przez wywodzący się z Dolnej Austrii ród Liechtensteinów.