Leon XIV zwrócił się do Polaków. „Pokoju nie buduje się na przemocy”

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Sprawiedliwość, poszanowanie prawa i dialog - to fundamenty pokoju, na które wskazał Leon XIV podczas audiencji generalnej w Watykanie 4 listopada. Zwracając się do polskich pielgrzymów, papież przypomniał o 70. rocznicy uwolnienia kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Józsefa Mindszentyego. Przywołał słowa Piusa XII zawarte w encyklice „Laetamur admodum”.

„ Pokój opiera się na sprawiedliwości i dialogu ”

Podczas środowej audiencji generalnej Leon XIV skierował specjalne pozdrowienie do Polaków. Nawiązał w nim do wydarzeń sprzed 70 lat, kiedy na wolność wyszli dwaj duchowni będący symbolami oporu Kościoła wobec komunistycznych represji - prymas Polski kard. Stefan Wyszyński oraz prymas Węgier kard. József Mindszenty.

Siedemdziesiąt lat temu zostali zwolnieni z więzienia bohaterscy prymasi Polski i Węgier, kardynałowie Stefan Wyszyński i József Mindszenty – powiedział papież.

Odwołując się do historycznego kontekstu uwolnienia obu hierarchów, Leon XIV przypomniał encyklikę „Laetamur admodum”, ogłoszoną przez Piusa XII przy tej okazji. Papież wykorzystał jej przesłanie, by zwrócić uwagę na warunki budowania trwałego pokoju.

Przypominając słowa, jakie Papież Pius XII napisał przy tej okazji w Encyklice Laetamur admodum, wzywam do uznania, że pokój buduje się na sprawiedliwości, poszanowaniu prawa i dialogu, a nie na przemocy - podkreślił Leon XIV.

Przywołał także słowa swego poprzednika Franciszka, mówiąc, że „wojna jest porażką polityki i ludzkości, haniebną kapitulacją, klęską w obliczu sił zła”. Polityka, która troszczy się o rany narodów i tych, którzy doświadczają niesprawiedliwości, daje powody do nadziei na przyszłość ludzkości - dodał Leon XIV.

Na zakończenie pozdrowienia Ojciec Święty udzielił zgromadzonym błogosławieństwa. Wszystkim wam błogosławię - powiedział.

Polscy pielgrzymi na audiencji w Watykanie

W środowej audiencji generalnej uczestniczyły liczne grupy pielgrzymów z Polski oraz Polacy mieszkający za granicą. Wśród nich znaleźli się wierni z parafii św. Gertrudy we Franklin Park w archidiecezji Chicago w Stanach Zjednoczonych oraz parafii św. Michała Archanioła w Warszawie.

Do Watykanu przybyli także członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Ich Rodzin w Chełmie Śląskim, a także uczestnicy Marszu św. Bogumiła z Uniejowa, należącego do diecezji włocławskiej.

W audiencji wzięli również udział członkowie Krakowskiego Bractwa Kurkowego. Ich wizyta w Rzymie była związana z nawiedzeniem relikwii św. Jana Pawła II, który jest honorowym bratem tej wspólnoty. Obecni byli także pielgrzymi indywidualni z Polski i innych krajów.