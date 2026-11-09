Leon XIV w ojczyźnie Franciszka. „Pokazał pazury”

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Papież Leon XIV przyleciał w niedzielę do Argentyny – ojczyzny swojego poprzednika, Franciszka. W obecności prezydenta tego kraju Javiera Mileia stwierdził m.in., że ten, kto sprawuje władzę, ma „obowiązek działać roztropnie”. Jeden z argentyńskich dzienników stwierdził, że papież „pokazał pazury”.

Leon XIV o „niezwykłej zdolności” Argentyńczyków

Przybyłem jako następca Apostoła Piotra, a tym samym jako pasterz. Pragnę spotkać się z Kościołem pielgrzymującym po tej ziemi, a także zwrócić się do całego narodu i do tych, którym powierzono zadanie służenia mu – mówił Leon XIV w wystąpieniu w Palacio Libertad w Buenos Aires. Przemówienie papieża przerywały gromkie brawa za każdym razem, gdy nawiązywał do gospodarczej i społecznej sytuacji Argentyny.

Leon XIV podkreślał fakt, że jest w ojczyźnie swego poprzednika – Franciszka. Przez dwanaście lat Kościół powszechny słuchał głosu papieża z Argentyny, który nosił w pamięci i w sercu miejsca, ludzi oraz wiarę, którą tu otrzymał – zwracał uwagę.

Papież mówił też o różnorodności argentyńskiego społeczeństwa. Niektórzy urodzili się tutaj; inni przybyli z daleka i znaleźli tu dom rodzinny; jeszcze inni należą do ludów rdzennych, których obecność poprzedza narodziny narodu – wyliczał.

Z tego spotkania różnych korzeni i doświadczeń z czasem kształtował się naród, który potrafił otworzyć swoje drzwi, zrobić miejsce dla przybyszów i zachować – nawet w trudnych chwilach – niezwykłą zdolność do podnoszenia się i dalszego podążania naprzód - zauważył Leon XIV.

Leon XIV w Buenos Aires (fot. DANIEL DAL ZENNARO) / PAP/EPA

Leon XIV o demokracji i władzy

Sporo miejsca w swoim wystąpieniu Leon XIV poświęcił demokracji i jej roli.

Wybieranie własnych rządzących w wyborach, udział w życiu publicznym, swobodne wyrażanie własnych przekonań, zaufanie do prawa i uznawanie instytucji za wspólną przestrzeń – to wartości, które umacniają się z czasem i które każde pokolenie ma obowiązek pielęgnować i umacniać - powiedział.

Jak zaznaczył następca Franciszka, demokracja umacnia się też w codziennym sposobie działania w życiu publicznym; w gotowości do słuchania, w trosce o słowo, cierpliwym poszukiwaniu porozumienia.

Władza nabiera najwyższego sensu, gdy jest sprawowana jako służba, gdy potrafi spojrzeć dalej niż tylko na to, co doraźne, i gdy wykorzystuje swoje zdolności, by dbać o to, co należy do wszystkich – tłumaczył papież. Dodał, że ten, kto sprawuje władzę, ma obowiązek „działać roztropnie, uznawać granice powierzonej mu władzy i kierować swoje decyzje na dobro całej wspólnoty”.

Kolejnym tematem poruszonym przez papieża byłą sytuacja młodych Argentyńczyków.

Naród powinien poważnie zadać sobie pytanie, gdzie popełnił błąd, skoro jego młodzi muszą opuszczać swój kraj, by spełnić swoje marzenia – zwrócił uwagę. Nasza odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń zaczyna się od przyjęcia życia od jego pierwszych chwil i strzeżenia go aż do naturalnego końca – dodał Leon XIV.

Dziennik „La Nacion” ocenił, że w pierwszym wystąpieniu Leona XIV po przyjeździe do Argentyny „polityka, gospodarka i duchowość splatały się z nadzwyczajną siłą”.

W niezwykle jasnym i wszechstronnym przemówieniu, które przejdzie do historii sztuki dyplomacji, wyważonym i dopracowanym co do milimetra, papież powiedział wszystko – oceniła gazeta.

„Uprzejmie, ale zdecydowanie, Leon pokazał pazury” – dodał dziennik.

Dwutygodnik „Perfil” ocenił przemówienie Leona XIV jako „mocne przesłanie polityczne wobec Mileia”. Z kolei dziennik „La Voz del Interior” określił je jako „naładowane polityką”.

Leon XIV odwiedzi ośrodek dla niepełnosprawnych i więzienie

W poniedziałek, który będzie drugim dniem jego wizyty w Argentynie, papież uda się do domu pomocy Cottolengo Don Orione w miejscowości Claypole pod Buenos Aires. W działającym od 1935 roku ośrodku, przypominającym małe miasteczko, mieszka obecnie 415 osób z niepełnosprawnościami.

Cottolengo zapewnia podopiecznym opiekę medyczną, rehabilitację, zajęcia artystyczne i sportowe oraz różnego rodzaju warsztaty. Ośrodek prowadzi katolicka organizacja założona pod koniec XIX wieku przez włoskiego świętego Alojzego Orione.

W środę rano, przed wylotem z Argentyny, Leon XIV odwiedzi więzienie Devoto, ostatni federalny zakład karny działający w granicach miasta Buenos Aires. Miejsce to naznaczone jest tragiczną historią.

W czasach dyktatury wojskowej (1976-1983) więzienie służyło jako tajny ośrodek zatrzymań i tortur. Według niektórych szacunków w Devoto przetrzymywanych było około 1,2 tys. więźniów politycznych, głównie kobiet.