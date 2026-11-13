Lekarz toczył spór o czarną pleśń w swoim penthousie. Nowe fakty po ataku w Waszyngtonie

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Sprawcą czwartkowej strzelaniny w jednym z apartamentowców w Waszyngtonie był 55-letni lekarz oddziału ratunkowego. Jak informuje „New York Post”, mężczyzna od lat toczył spór z administracją budynku z powodu czarnej pleśni, która pojawiła się w jego luksusowym mieszkaniu wartym ponad 1,1 mln dolarów. Mężczyzna zastrzelił jedną osobę, cztery ranił. Sam potem popełnił samobójstwo.

Dramat rozegrał się w luksusowym apartamentowców

55-letni lekarz pogotowia ratunkowego pozwał w marcu 2025 r. stowarzyszenie właścicieli domów z powodu czarnej pleśni, którą odkrył w swoim mieszkaniu. Twierdził, że do rozprzestrzenienia się niebezpiecznego grzyba przyczyniły się rusztowania rozstawione z powodu napraw na jednym z najbardziej luksusowych budynków w stolicy USA, przy Logan Circle.

„Mój manifest to raport inżynierski” – taki wpis pojawił się na platformie X na koncie związanym z sprawcą strzelaniny na kilka minut przed tym, jak otworzył ogień w siłowni na parterze budynku. Do tweeta załączył raport, w którym wspomniał o „podejrzeniu rozwoju mikroorganizmów”, a także o zalaniu i wysokim rachunku za „renowację” ściany swojego luksusowego apartamentu.

Strzelanina w Waszyngtonie. Nie żyją dwie osoby, w tym sprawca W Waszyngtonie doszło do strzelaniny. Co najmniej cztery osoby zostały ranne - informują amerykańskie media. Sprawca nie został jeszcze zatrzymany.

Ustalenia policji po strzelaninie w Waszyngtonie

Mężczyzna zabił 46-letniego Jamesa Stuarta, zarządcę apartamentowca, i ranił cztery inne osoby.

Wiemy, że ofiarą był zarządca budynku. Między podejrzanym w tej sprawie a wspólnotą mieszkaniową budynku toczył się spór dotyczący kwestii konserwacji i pleśni – mówił na konferencji prasowej po strzelaninie Jeffery Carroll, pełniący obowiązki komendant policji w Departamencie Policji Metropolitalnej. Uważamy, że to ma z tym związek – przyznał.

Po zastrzeleniu Stuarta, lekarz otworzył ogień z balkonu swojego mieszkania na 7. piętrze. Postrzelił dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Stan jednej z osób jest krytyczny. Nie jest jasne, czy to oni byli zamieszani w konflikt z 55-latkiem – zaznaczyła policja.

Potem lekarz zabarykadował się na ponad godzinę w swoim penthousie. Gdy weszli do niego policjanci, odebrał sobie życie.

W jego apartamencie policjanci znaleźli strzelbę, pistolet i karabin.

Dwuletni spór z administracją budynku

Mężczyzna toczył spór z administracją budynku od dwóch lat. Sam apartamentowiec, w którym mieszkał, opisywany jest przez firmę zajmującą się nieruchomościami jako „jeden z najbardziej pożądanych budynków w Waszyngtonie” ze względu na „szykowne, otwarte przestrzenie mieszkalne”.

Lekarz mieszkał w swoim dwupiętrowym apartamencie sam. Nie miał dzieci. W ostatnich miesiącach wielokrotnie pisał na platformie X o rzekomych „przeciekach, pleśni i pladze gryzoni” w budynku.

W 2025 r. 55-latek złożył pozew przeciwko administracji budynku. Twierdził, że przed rozpoczęciem prac naprawczych nadzorowanych przez stowarzyszenie w jego domu „nie wystąpiły żadne znaczące problemy z zalaniem, pleśnią, zapachem pleśni, gromadzeniem się wilgoci ani innymi tego typu uszkodzeniami”.

Jednak po tym, jak postawiono rusztowani, w jego mieszkaniu „podejrzewano, że doszło do zalania, pleśni, znacznego nagromadzenia wilgoci i/lub powiązanych uszkodzeń” – czytamy w pozwie.