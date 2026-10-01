Legendarny piłkarz został taksówkarzem. „Moja kariera w brutalny sposób dobiegła końca”

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Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji, przyznał, że obecnie pracuje na co dzień jako taksówkarz. Emerytowany sportowiec argumentuje, że podjął się tej pracy nie dla zarobku, lecz „dla zabicia czasu”.

Kontuzja zmusiła bramkarza do zakończenia kariery

Kasper Schmeichel 18 marca przekazał mediom, że musi natychmiast przejść dwie skomplikowane operacje barku, po których czeka go 12 miesięcy rehabilitacji. 27 maja oficjalnie zakończył karierę, będąc zawodnikiem Celtic Glasgow.

Mam 39 lat, co oznacza, że już więcej nie rozegram żadnego meczu i moja kariera w brutalny sposób dobiegła końca – powiedział duński piłkarz.

„Praktycznie na pełen etat”. Piłkarz odnalazł się jako taksówkarz

Emerytowany zawodnik znalazł jednak nowe zajęcie – na co dzień pracuje jako kierowca taksówki.

Nie jest to związane z brakiem środków finansowych, lecz z nadmiarem wolnego czasu po nagłym zakończeniu kariery i niespodziewanym przejściem na emeryturę, czego się nie spodziewałem – powiedział podczas walnego zgromadzenia EFC, organizacji zrzeszającej europejskie kluby piłkarskie odbywającego się w Kopenhadze w dniach 28-30 września.

Piłkarz cytowany przez duński dziennik „Extrabladet” wyjaśnił, że myśli o karierze trenerskiej lub pracy organizacyjnej na wyższym szczeblu związanej z futbolem.

Nie mam niestety ukończonych kursów trenerskich, więc muszę się tym zająć. Na razie jako przedwczesny emeryt mam zbyt dużo czasu i dla jego zabicia siedzę za kierownicą taksówki, konkretnie Ubera, praktycznie na całym etacie – stwierdził.

Kim jest Kasper Schmeichel?

Zawodnik rozpoczął karierę w Manchester United, którego piłkarzem był w latach 2004-2009, ale w okresie 2006-2009 był wypożyczany. Najdłużej grał w Leicester City w latach 2011-2022. W reprezentacji Danii rozegrał 120 meczów.