Legendarny liniowiec SS United States idzie na dno. „Królowa Atlantyku” zostanie zatopiona

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W najbliższych dniach u wybrzeży Florydy dojdzie do historycznego wydarzenia. SS United States, najszybszy transatlantyk w dziejach i jeden z symboli powojennej Ameryki, zostanie celowo zatopiony, by stać się największą na świecie sztuczną rafą. Decyzja ta kończy długą historię statku, który przez dekady był ikoną luksusu i amerykańskiej potęgi.

SS United States wszedł do służby w 1952 roku i już podczas dziewiczego rejsu osiągnął prędkość około 70 km/h, ustanawiając rekord przeprawy przez Atlantyk, który do dziś pozostaje niepobity. Liniowiec o długości pięciu miejskich kwartałów i wysokości 12 pięter przewiózł przez blisko dwie dekady czterech prezydentów USA, liczne gwiazdy oraz dziesiątki tysięcy pasażerów.

Koniec epoki i nowe przeznaczenie

Rozwój lotnictwa odrzutowego sprawił, że transatlantyckie podróże morskie zaczęły odchodzić do przeszłości. W 1969 roku SS United States został wycofany ze służby i przez niemal 30 lat cumował w Filadelfii. Mimo wielu prób ratowania jednostki, ostatecznie zdecydowano o jej zakupie przez hrabstwo Okaloosa na Florydzie za 1 mln dolarów.

Dodatkowe 13 mln przeznaczono na przygotowanie wraku do zatopienia i usunięcie substancji niebezpiecznych.

Wciąż roztacza wokół siebie pewien czar. Zawsze był bezsprzecznie amerykańskim symbolem, który jednoczy ludzi – podkreśliła Susan Gibbs, prezes organizacji SS United States Conservancy.

Największa sztuczna rafa na świecie

Zatopienie SS United States ma na celu stworzenie największej na świecie sztucznej rafy. Statek został już odholowany do stoczni w Mobile w Alabamie, gdzie przeszedł niezbędne prace przygotowawcze. Jeśli operacja przebiegnie zgodnie z planem, wrak spocznie ponad 35 km od wybrzeża Florydy, między Pensacolą a Destin.

Będzie to największa na świecie celowo zatopiona sztuczna rafa – zapowiedział Alex Fogg, odpowiedzialny za program raf w hrabstwie Okaloosa.

Dwa charakterystyczne kominy statku mają trafić do planowanego muzeum, które upamiętni bogatą historię tej wyjątkowej jednostki.

Decyzja o zatopieniu statku wywołała wiele emocji wśród osób związanych z jego historią. Płakałam dziś rano, gdy weszłam na pokład – przyznała Jennifer Adams, dyrektor ds. turystyki hrabstwa Okaloosa.

SS United States, określany przez Susan Gibbs jako „prom kosmiczny swoich czasów”, już wkrótce stanie się podwodnym domem dla tysięcy morskich organizmów, zamykając tym samym jeden z najważniejszych rozdziałów w historii światowej żeglugi.