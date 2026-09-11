Lecisz tam na wakacje? Możesz słono zapłacić za taksówkę z lotniska

RMF24

Uzgodniono nowe zasady odbierania pasażerów z lotniska w Lizbonie, stolicy Portugalii. Ceny kursów znacznie wzrosną, a liczba pojazdów się zmniejszy. Burmistrz miasta podkreślił jednak, że „pasażerowie będą mogli czuć się bezpiecznie w taksówkach”.

Lizbona: Lotniskowe taksówki wyraźnie podrożeją

Jak wynika z zawartego porozumienia, od połowy października za kurs z lotniska im. Humberto Delgado pasażerowie zapłacą co najmniej 16 euro bez względu na odległość do docelowego miejsca podróży.

Nocą za wyjazd z lotniska naliczona zostanie już na starcie opłata w wysokości 20 euro, co oznacza, że podróż do położonych w pobliżu portu lotniczego dzielnic Alvalade i Lumiar będzie dwukrotnie droższa niż dotychczas.

Bolesne wieści dla kierowców. „Bezprecedensowe podwyżki cen paliw” „Paliwa bez wyjątku będą drożeć” - prognozują analitycy portalu e-petrol.pl. Za litr Pb95 w przyszłym tygodniu będziemy płacić już ok 8 zł, a za diesla - od 8,94 zł do nawet 9,07 zł.

Burmistrz: Celem zapewnienie bezpieczeństwa i uniknięcie oszustw

Wprawdzie ceny wzrosną, ale jak zapewnia burmistrz Lizbony Carlos Moedas „pasażerowie będą mogli czuć się bezpiecznie w taksówkach”. Ich kierowcy, aby wjechać na lotnisko, będą musieli figurować w rejestrze dopuszczonych tam taksówkarzy. Spis będzie ograniczony do kierowców taksówek, które spełnią szereg wymogów.

Celem nowych restrykcji jest zapewnienie podróżującym z lotniska bezpieczeństwa, a także uniknięcie oszustw – powiedział w rozmowie z dziennikarzami burmistrz Moedas. Włodarz miasta przypomniał, że sierpniowa kontrola około 100 taksówek wjeżdżających na lotnisko wykryła 67 przypadków złamania prawa.