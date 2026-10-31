Ławrow krytykuje udział Polski w G20. „Nic nie wnosi”

RMF24

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow skrytykował obecność Polski na spotkaniu G20 w Atlancie, uznając zaproszenie dla Warszawy za naruszenie zasad dyplomacji i brak poszanowania dla reguł konsensusu. Według Ławrowa, Polska nie spełnia kryteriów uczestnictwa w grupie największych gospodarek świata.

Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G20 w Atlancie Siergiej Ławrow wyraził swoje niezadowolenie z obecności Polski na forum. Jak podkreślił, zaproszenie polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego przez Stany Zjednoczone jest „bezproduktywne” i stanowi odejście od dotychczasowej praktyki dyplomatycznej.

Oczywiście jest to złamanie zasad dyplomacji, a szczególnie dyplomacji wielostronnej, gdzie członkowie stowarzyszeń takich jak G20 pracują na zasadzie konsensusu – powiedział Ławrow, cytowany przez rosyjskie media. Dotyczy to programu, a także zapraszania nowych uczestników – dodał.

Polska „nic nie wnosi” do spotkania

Szef rosyjskiej dyplomacji nie szczędził gorzkich słów pod adresem Polski. Jego zdaniem, Warszawa nie powinna brać udziału w obradach G20, ponieważ jej gospodarka nie jest wystarczająco duża, by kwalifikować się do tego grona.

Jak zaznaczył, Polska „nic nie wnosi” do tego spotkania.

Dodał również, że w G20 jest już wystarczająco dużo przedstawicieli NATO i Unii Europejskiej, co w jego opinii czyni obecność Polski zbędną.

Polska na zaproszenie USA

Ławrow podkreślił, że Rosja nie była poddawana żadnym naciskom w sprawie zaproszenia Polski. Amerykanie po prostu zaprosili polskiego ministra, a on wszedł i usiadł na krześle, które dla niego przeznaczono – relacjonował rosyjski minister.

W tym roku to właśnie Stany Zjednoczone przewodzą pracom G20 i to z ich inicjatywy Polska uczestniczy w spotkaniach na prawach pełnego członka, choć na specjalne zaproszenie.

Podczas rozmów w Atlancie pojawiły się także informacje o przyszłości udziału Polski w G20. Wielka Brytania już zaprosiła Warszawę do uczestnictwa w przyszłorocznych pracach grupy, a Polska zabiega o podobne zaproszenia od kolejnych prezydencji – koreańskiej i meksykańskiej. Minister Sikorski przyznał jednak, że „nie spodziewa się entuzjazmu ze strony Rosji” w tej sprawie.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych G20 trwa od piątku do soboty.