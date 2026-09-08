Lawina zabiła co najmniej kilkunastu przedstawicieli rosyjskich służb

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Trzynaście osób, w tym instruktor, zginęło w lawinie, która zeszła w wąwozie Bezengi w rosyjskiej Kabardo-Bałkarii. Ofiary były uczestnikami szkolenia górskiego służb mundurowych, przede wszystkim Rosgwardii. Pięć osób wciąż uznawanych jest za zaginione.

Do wydarzeń doszło 6 września, gdy 33-osobowa grupa wracała do bazy po zajęciach w górach. Uczestnicy szkolenia wraz z 69-letnim alpinistą i instruktorem z Petersburga Albertem Izotowem znaleźli się pod śnieżno-lodową masą - opisuje „Kommiersant”.

Według dziennika odnaleziono ciała 13 osób. Pięciu uczestników wyprawy jest poszukiwanych, a 10 funkcjonariuszy wymagało pomocy medycznej.

Wśród poszkodowanych byli przedstawiciele różnych rosyjskich formacji specjalnych, głównie jednostek Rosgwardii. Program szkolenia obejmował m.in. alpinizm, wspinaczkę, nawigację, obsługę sprzętu i zasady bezpiecznego poruszania się w terenie górskim.

Do egzaminu nie doszło

„Po szkoleniu uczestnicy przystąpili do egzaminu, podsumowano ich wyniki i wyznaczono zadania na kolejny etap szkolenia”. Do testu jednak nie doszło.

Rosgwardia potwierdziła, że część zabitych służyła w tej formacji. Zaprzeczyła jednak wcześniejszym doniesieniom, według których wszystkie ofiary miały należeć do elitarnego Centrum Specjalnego Przeznaczenia „Witiaź”.

Rosyjski Komitet Śledczy wszczął postępowanie w sprawie podejrzenia niedbalstwa organizatorów szkolenia. W formacjach, które wysłały funkcjonariuszy na zgrupowanie, rozpoczęły się kontrole wewnętrzne. Akcja poszukiwawcza w wąwozie Bezengi trwa.

Historycznie oddział „Witiaź” specjalizował się m.in. w działaniach antyterrorystycznych, uwalnianiu zakładników i operacjach wysokiego ryzyka. W 2008 roku został połączony z inną jednostką specjalną – „Ruś” – tworząc 604. Centrum Specjalnego Przeznaczenia Wojsk Gwardii Narodowej.

Rosgwardia podlega bezpośrednio prezydentowi Rosji i jest wykorzystywana m.in. do utrzymywania porządku wewnętrznego, ochrony strategicznych obiektów oraz działań podczas konfliktów zbrojnych.