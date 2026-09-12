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Lady Gaga została mamą. Media publikują zdjęcia

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 12 września (09:59)

Lady Gaga, jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie, została mamą. Zdjęcia artystki z potomkiem i narzeczonym opublikował jeden z amerykańskich portali – pagesix.

Lady Gaga została mamą. Media publikują zdjęcia
Lady Gaga i Michael Polansky (autor zdjęcia: Gregory Pace/Shutterstock/Rex Features) /East News

Nie ma informacji na temat płci czy imienia dziecka. Wiadomo jednak, że rodzinę zauważono podczas spaceru w północnej części stanu Kalifornia.

Wokalistka zaledwie w kwietniu zakończyła swoją trasę koncertową – Mayhem Ball. Później sporadycznie widywano ją publicznie. 

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Stefani Joanne Germanotta – to prawdziwe imię i nazwisko artystki – nie kryła, że pragnie zostać mamą. Na nagraniu opublikowanym w serwisie Youtube, mówiąc o swoim planie na kolejną dekadę, zaznaczała: Chcę zagrać w większej liczbie filmów, chcę mieć dzieci – mówiła.

W wywiadzie dla magazynu „InStyle” z marca 2020 roku Gaga ponownie zaznaczyła chęć założenia rodziny. Muszę przyznać, że bardzo cieszę się na perspektywę posiadania dzieci – powiedziała. 

Nie mogę się doczekać, aż zostanę mamą. Czy to nie niesamowite, co potrafimy zrobić? Możemy nosić w sobie człowieka i go wychowywać. Potem on przychodzi na świat, a naszym zadaniem jest zadbać o to, by pozostał przy życiu – dodała.

40-letnia Gaga od 2020 roku jest związana z amerykańskim biznesmenem Michaelem Polanskym. Para zaręczyła się w 2024 roku. 


Źródło: RMF24
Tagi: Lady Gaga
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