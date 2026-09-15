Kultowe piwo mocno drożeje, a Polacy i tak tam jadą. Rusza Oktoberfest 2026

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Zapach pieczonych kiełbasek, szelest tradycyjnych sukienek dirndl i miliony litrów złotego trunku – Oktoberfest 2026 nadchodzi wielkimi krokami. Od 19 września Monachium ponownie udowodni, że jest światową stolicą piwa. Jak impreza, która zaczęła się od XIX-wiecznego wesela królewskiego, stała się globalnym fenomenem przyciągającym 6,5 miliona ludzi? Sprawdzamy, jakie atrakcje czekają na uczestników w tym roku, ile kosztuje kultowy „Maß” piwa i dlaczego ten festiwal po prostu trzeba przeżyć choć raz w życiu.

Serce festiwalu bije na Theresienwiese: Terminarz i atrakcje Oktoberfest 2026

Oktoberfest to wydarzenie, które każdego roku na przełomie września i października przyciąga do Monachium tłumy gości z całego świata. Festiwal odbywa się nieprzerwanie na słynnych łąkach Theresienwiese już od 1810 roku.

W 2026 roku Oktoberfest potrwa od 19 września do 4 października. Na odwiedzających czekają tradycyjne namioty piwne, w których serwowane będą lokalne specjały oraz wyjątkowe, warzone specjalnie na tę okazję piwo. Oprócz tego uczestnicy będą mogli wziąć udział w barwnych paradach, koncertach oraz skorzystać z jednego z największych mobilnych lunaparków w Europie.

Miliony gości i Polacy w czołówce: Oktoberfest w liczbach

Tegoroczny Oktoberfest zapowiada się wyjątkowo imponująco pod względem liczby gości oraz organizatorów. W ubiegłym roku festiwal przyciągnął około 6,5 miliona osób, z czego aż 21 procent stanowili turyści z zagranicy. Wśród najliczniejszych gości spoza Niemiec znaleźli się Polacy, ale również Amerykanie, Włosi, Brytyjczycy, Austriacy, Hiszpanie i Francuzi. W niektóre dni udział cudzoziemców sięgał nawet 30 procent wszystkich uczestników.

Festiwal zajmie w tym roku imponującą powierzchnię 34,5 hektara, a do udziału dopuszczono 478 przedsiębiorców z różnych branż.

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Dirndl, lederhosen i zapach precli, czyli festiwal zmysłów

Oktoberfest to wydarzenie, które angażuje wszystkie zmysły. Zapach pieczonych kiełbasek, świeżych precli i prażonych migdałów unosi się nad festiwalowym terenem, a dźwięki bawarskiej muzyki rozbrzmiewają z każdego namiotu.

Nieodłącznym elementem święta są także kolorowe stroje – kobiety zakładają tradycyjne sukienki z gorsetem, zwane dirndl, a mężczyźni skórzane spodnie lederhosen. To właśnie te stroje, noszone przez tysiące uczestników, nadają festiwalowi niepowtarzalny klimat i sprawiają, że na kilka dni Monachium zamienia się w żywy obraz tradycyjnej Bawarii.

Ile kosztuje litr piwa? Sprawdzamy ceny Oktoberfest 2026

W 2026 roku cena za litr piwa na Oktoberfest wynosi od 14,80 euro do 15,90 euro, co oznacza wzrost o 2,38 procent w porównaniu do poprzedniego roku. W 2025 roku przedział cenowy wynosił od 14,50 euro do 15,80 euro. Pomimo rosnących cen, zainteresowanie festiwalem nie słabnie – dla wielu osób uczestnictwo w Oktoberfest to wyjątkowe przeżycie, na które warto czekać cały rok.

Ceny piwa na Oktoberfest 2026 (foto: MICHAELA STACHE) / AFP/East News

Oprócz piwa, na gości czekają także liczne lokalne specjały – od pieczonych kurczaków, przez golonki, po słodkie wypieki i przekąski. Bogata oferta kulinarna oraz różnorodność napojów sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Historia Oktoberfestu: Wszystko zaczęło się od królewskiego wesela

Wszystko zaczęło się 12 października 1810 roku. Tego dnia bawarski książę Ludwik, późniejszy król Ludwik I, poślubił księżniczkę Teresę von Sachsen-Hildburghausen. By uczcić tę wyjątkową okazję, zorganizowano wielką uroczystość na łąkach pod murami Monachium. Zwieńczeniem obchodów były widowiskowe wyścigi konne, które przyciągnęły tłumy mieszkańców miasta i okolic.

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Łąka, na której odbyło się wydarzenie, została nazwana Theresienwiese - na cześć świeżo poślubionej księżniczki. Miejsce to do dziś pozostaje sercem Oktoberfestu, a jego nazwa jest znana każdemu miłośnikowi festiwalu.

Sukces pierwszego festynu był tak ogromny, że postanowiono powtarzać go co roku. Z czasem Oktoberfest zaczął rozrastać się o nowe atrakcje, a tradycyjne wyścigi konne ustąpiły miejsca innym rozrywkom.

W XIX wieku Oktoberfest stopniowo przekształcał się z lokalnego wydarzenia w coraz większą imprezę. Do programu dołączano kolejne elementy: stoiska z jedzeniem, kolorowe karuzele, pokazy sztucznych ogni, a przede wszystkim - piwo, które wkrótce stało się głównym bohaterem festiwalu.

Oktoberfest 1953 na zdjęciu archiwalnym (foto: Gerhard Rauchwetter) / PAP/DPA

Od 1818 roku na Theresienwiese pojawiły się pierwsze stragany z napojami i przekąskami. Wkrótce później monachijskie browary zaczęły warzyć specjalne piwo na tę okazję - mocniejsze i bardziej aromatyczne niż to, które serwowano na co dzień. Z biegiem lat Oktoberfest zyskał własne, niepowtarzalne smaki i zapachy.

Z czasem powstał także zwyczaj noszenia tradycyjnych bawarskich strojów. Mężczyźni coraz chętniej zakładali skórzane spodnie - lederhosen, a kobiety - kolorowe sukienki z gorsetem, czyli dirndl. Dziś te stroje są nieodłącznym elementem festiwalowej atmosfery.

Każdego roku podczas Oktoberfestu wypijanych jest kilka milionów litrów złotego trunku. Festiwal trwa zwykle od połowy września do pierwszej niedzieli października, choć nazwa wciąż nawiązuje do października. Nazwa tego miesiąca po niemiecku to Oktober.