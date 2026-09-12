Ktoś celowo doprowadził do wykolejenia? Nowe ustalenia ws. wypadku w Normandii

RMF24

Do wypadku kolejowego w Normandii doszło z powodu umyślnego działania – to główna hipoteza w sprawie piątkowego wykolejenia pociągu, jaką według AFP rozpatruje francuska policja. Ranne zostały 44 osoby.

Jedna z pasażerek, 18-latka, jest w stanie krytycznym.

Źródło policyjne powiedziało AFP, że na torach znaleziony został kawałek szyny. Również telewizja BFTMV podaje za źródłem, że pociąg najechał na szynę, która znajdowała się na torach.

Do wypadku doszło w piątek około godziny 19:45. Pasażerowie pociągu regionalnego (TER) cytowani przez portal Franceinfo relacjonowali, że odczuli kilka wstrząsów, które po kilku sekundach stały się coraz silniejsze. Z okien wypadły szyby, a do środka wpadały kamienie z nasypu. Badania wykazały, że maszynista był trzeźwy.

Pociąg przewoził 180 pasażerów i obsługiwał trasę Rouen–Caen.

Na miejscu wypadku interweniowało 140 strażaków.