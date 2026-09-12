Ktoś celowo doprowadził do wykolejenia? Nowe ustalenia ws. wypadku w Normandii

Jedna z pasażerek, 18-latka, jest w stanie krytycznym.
Źródło policyjne powiedziało AFP, że na torach znaleziony został kawałek szyny. Również telewizja BFTMV podaje za źródłem, że pociąg najechał na szynę, która znajdowała się na torach.
Do wypadku doszło w piątek około godziny 19:45. Pasażerowie pociągu regionalnego (TER) cytowani przez portal Franceinfo relacjonowali, że odczuli kilka wstrząsów, które po kilku sekundach stały się coraz silniejsze. Z okien wypadły szyby, a do środka wpadały kamienie z nasypu. Badania wykazały, że maszynista był trzeźwy.
Pociąg przewoził 180 pasażerów i obsługiwał trasę Rouen–Caen.
Na miejscu wypadku interweniowało 140 strażaków.