Ksiądz pójdzie do więzienia. Reżim Łukaszenki zarzucił mu „obrażanie władzy i ekstremizm”

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Anatol Parachniewicz, proboszcz katolickiej parafii w Olkowiczach w obwodzie mińskim, skazany – informuje portal Nasza Niwa. Duchowny ma spędzić trzy lata w więzieniu i zapłacić wysoką grzywnę za „obrażanie władzy i ekstremizm”. Według niezależnych mediów problemy księdza rozpoczęły się, gdy pojawił się na przyjęciu w ambasadzie RP w Mińsku.

Ks. Parachniewicz został zatrzymany w połowie marca. Początkowo oskarżono go o „zdradę stanu”, ale ostatecznie zmieniono kwalifikację na łagodniejszą. W areszcie spędził 66. urodziny oraz 31. rocznicę święceń kapłańskich.

Duchowny uznany za więźnia politycznego

Choć wyrok zapadł w październiku, poinformowano o nim dopiero teraz. Nie jest jasne, co dokładnie zarzucono proboszczowi, bo proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami.

Centrum Praw Człowieka Wiasna oraz powiązani z nim obrońcy praw człowieka oficjalnie wpisali duchownego na listę więźniów politycznych.

Represje za kontakty z polskimi instytucjami

Według niezależnych źródeł, na które powoływał się w październiku portal Polaków na Białorusi - ZnadNiemna, duchowny mógł zwrócić na siebie uwagę władz udziałem w przyjęciu z okazji święta Konstytucji 3 maja, zorganizowanym w ambasadzie RP w Mińsku. Podobne kontakty z polskimi instytucjami były już wcześniej wykorzystywane jako pretekst do represji wobec duchowieństwa.

Ks. Parachniewicz jest proboszczem parafii w Olkowiczach od 2007 roku. Wcześniej pracował w Rakowie i Zasławiu, a formację kapłańską odbył w Białymstoku. Duchowny angażował się również w ochronę lokalnego dziedzictwa – przy kościele stworzył niewielkie muzeum, w którym gromadził m.in. zabytkowe szaty liturgiczne, ludowe makaty oraz stare księgi.

Portal ZnadNiemna zwracał uwagę, że zatrzymanie księdza wpisuje się w szerszy kontekst presji wywieranej na Kościół katolicki na Białorusi. Wcześniej władze więziły m.in. ks. Henryka Okołotowicza oraz o. Andrzeja Juchniewicza OMI. Obaj zostali uwolnieni z udziałem Watykanu, jednak nie mogą obecnie wrócić na Białoruś.