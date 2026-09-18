Krzyczeli, błagając o litość. Szef słynnego więzienia skazany

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Miał być odpowiedzialny za tortury oraz oszustwa imigracyjne. Były dyrektor owianego złą sławą syryjskiego więzienia Adra w Damaszku, Samir Ousman Al-Sheikh, został skazany przez amerykański sąd na 60 lat więzienia.

Sąd USA skazał byłego syryjskiego urzędnika na 60 lat więzienia, uznając, że Al-Sheikh, członek autorytarnego reżimu Baszara al-Asada, był odpowiedzialny za torturowanie więźniów - przekazała w piątek agencja AFP, powołując się na komunikat resortu sprawiedliwości USA.

74-letni skazany przebywa w USA od 2020 roku.

„Skrzydło 13” w więzieniu Adra

Al-Sheikh miał kierować więzieniem centralnym w Damaszku – znanym powszechnie jako więzienie Adra – w latach około 2005–2008. Nadzorował wówczas „Skrzydło 13”, gdzie więźniowie byli przesłuchiwani i torturowani. Dawni osadzeni zeznawali podczas procesu jako świadkowie.

W marcu ława przysięgłych uznała Al-Sheikha za winnego „jednego zarzutu udziału w spisku w celu stosowania tortur, trzech zarzutów stosowania tortur, jednego zarzutu wyłudzenia wizy oraz jednego zarzutu usiłowania wyłudzenia obywatelstwa” – podał resort sprawiedliwości. Al-Sheikh skłamał na temat swojej przeszłości, by w 2020 roku uzyskać zgodę na wjazd do USA.

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Odwaga ofiar

Wydanie wyroku skazującego w tej sprawie jest świadectwem odwagi jego ofiar – oświadczył zastępca prokuratora federalnego A. Tysen Duva.

Przesłanie jest jasne: sprawcy naruszeń praw człowieka, którzy przybywają do Stanów Zjednoczonych, nie znajdą tu bezpiecznego schronienia – dodał. - Odnajdziemy ich, zostaną postawieni w stan oskarżenia i ukarani za swoje potworne zbrodnie.

Krzyki błagających o litość

Podczas dziewięciodniowego procesu Al-Sheikha zeznawało kilka ofiar opisujących tortury, w tym bicie i podwieszanie na długie godziny za nadgarstki - podkreślił brytyjski dziennik „Guardian”.

Wciąż słyszę krzyki innych błagających o litość – powiedział jeden z zeznających.

Mimo że minęło 20 lat, wciąż żyję w więzieniu pamięci – powiedział drugi. - Cierpię na nagłe ataki paniki i ciągły lęk.

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„Zlecał torturowanie swoich ofiar i brał w tym udział”

„Al-Sheikh przez całe swoje życie zawodowe służył bezwzględnemu, represyjnemu reżimowi Asada w Syrii, w tym przez cztery lata jako naczelnik największego więzienia w kraju” – napisali prokuratorzy. „Wiedział, że to, co robi, jest złe. Mimo to zlecał torturowanie swoich ofiar i brał w tym udział, ponieważ miał ku temu uprawnienia i ponieważ uważał, że nigdy nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności”.

W grudniu 2024 roku koalicja rebeliantów islamistycznych obaliła rząd Baszara al-Asada, a on sam schronił się w sojuszniczej Rosji.

Al-Szeikh jest pierwszym funkcjonariuszem syryjskiego reżimu skazanym przez zagraniczny sąd.