Krzyczał „Allahu Akbar”. Nożownik zastrzelony przed ambasadą

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Atak nożownika przed ambasadą Izraela w Belgradzie. Uzbrojony w dwa noże napastnik rzucił się w środku nocy na żandarma pilnującego ambasady. Krzyczał „Allahu Akbar”. Napastnik został zastrzelony - powiadomił minister spraw wewnętrznych Serbii Iwica Daczić.

Żandarm został lekko ranny w twarz. Według serbskich mediów czuje się dobrze. Prawdopodobnie dziś zostanie wypisany ze szpitala.

Policja twierdzi, że napastnik był niepełnoletni i pochodził z miasta Szabac - powiadomił portal Glas Srpske.

Minister spraw wewnętrznych Serbii Iwica Daczić oświadczył, że napastnik był zwolennikiem Państwa Islamskiego. Na swoim profilu na Instagramie miał czarną flagę i symbole tej organizacji. Służby - przekazał minister - monitorowały mężczyznę.

Zwrot po wyborach w Izraelu? Te partie mogą zdecydować o losie Netanjahu Partie arabskie mogą zdobyć nawet 18 mandatów w 120-osobowym izraelskim Knesecie - wynika z sondaży exit poll po wtorkowych wyborach. Ich poparcie może zdecydować o tym, czy przeciwnikom Benjamina Netanjahu uda się utworzyć nowy rząd. Opozycja stoi…

Najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego w Serbii

Po ataku poziom zagrożenia terrorystycznego został podniesiony do najwyższego, a w kluczowych miejscach w całej Serbii zwiększono obecność policji - podkreśliła agencja AP.

Biorąc pod uwagę, że na terytorium naszego kraju doszło do ataku terrorystycznego, podjąłem decyzję o podniesieniu poziomu zagrożenia bezpieczeństwa do najwyższego możliwego poziomu – powiedział minister.

Nie był to pierwszy atak na funkcjonariuszy przed ambasadą Izraela w Belgradzie. W czerwcu 2024 roku mężczyzna postrzelił z kuszy w szyję funkcjonariusza żandarmerii pilnującego placówki. Funkcjonariusz następnie zabił napastnika.