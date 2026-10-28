Krzyczał „Allahu Akbar”. Nożownik zastrzelony przed ambasadą

Żandarm został lekko ranny w twarz. Według serbskich mediów czuje się dobrze. Prawdopodobnie dziś zostanie wypisany ze szpitala.
Policja twierdzi, że napastnik był niepełnoletni i pochodził z miasta Szabac - powiadomił portal Glas Srpske.
Minister spraw wewnętrznych Serbii Iwica Daczić oświadczył, że napastnik był zwolennikiem Państwa Islamskiego. Na swoim profilu na Instagramie miał czarną flagę i symbole tej organizacji. Służby - przekazał minister - monitorowały mężczyznę.
Najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego w Serbii
Po ataku poziom zagrożenia terrorystycznego został podniesiony do najwyższego, a w kluczowych miejscach w całej Serbii zwiększono obecność policji - podkreśliła agencja AP.
Biorąc pod uwagę, że na terytorium naszego kraju doszło do ataku terrorystycznego, podjąłem decyzję o podniesieniu poziomu zagrożenia bezpieczeństwa do najwyższego możliwego poziomu – powiedział minister.
Nie był to pierwszy atak na funkcjonariuszy przed ambasadą Izraela w Belgradzie. W czerwcu 2024 roku mężczyzna postrzelił z kuszy w szyję funkcjonariusza żandarmerii pilnującego placówki. Funkcjonariusz następnie zabił napastnika.