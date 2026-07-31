Kryzys w Ceucie. Tusk mówi, co Hiszpania powinna zrobić

RMF24

„Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać” – napisał na platformie X premier Donald Tusk. W tym kontekście wymienił: zaostrzenie prawa azylowego, procedury na granicach i budowę zapory na granicy UE.

W ciągu ostatniej doby granicę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie na terytorium Afryki, przekroczyło w sposób niekontrolowany około 60 tys. migrantów. Z tego, jak podało w piątek hiszpańskie MSW - cytowane przez portal radia Cadena SER, około 37,5 tys. wróciło już do Maroka.

Jak dodały lokalne władze, co najmniej 43 osoby zginęły w morzu.

Dramatowi Ceuty winna mafia? Przedostało się już 60 tys. migrantów Liczba osób, które przekroczyły granicę z Ceutą w Afryce Północnej, sięga 60 tys., czyli 70 proc. ludności miasta – poinformował w piątek prezydent Ceuty Juan Jesus Vivas. Szacunki MSW mówią o ponad 50 tys. osób, z czego połowa miała wrócić w piątek…

Tusk: „Jeśli Schengen ma przetrwać”

Głos w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie zabrał w piątek premier Donald Tusk.

Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać - napisał na platformie X szef polskiego rządu Donald Tusk.

Reakcje w Europie na kryzys w Ceucie

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który w piątek przybył do Ceuty, określił sytuację jako „naruszenie integralności terytorialnej” Hiszpanii.

Po tych wydarzeniach prezydent Francji Emmanuel Macron zalecił wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią. Holandia i Belgia wezwały z kolei Hiszpanię do ochrony zewnętrznej granicy UE w Ceucie.

Szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt zapowiedział przedłużenie kontroli na wszystkich niemieckich granicach - w tym z Polską (obecne obowiązują do 15 września).

Włochy zawiesiły w piątek umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią. MSW w Rzymie nakazało zamknięcie granic morskich i lotniczych z tym krajem, co oznacza przywrócenie kontroli. Z postulatem zamknięcia strefy Schengen z Hiszpanią wystąpili premierka Włoch Giorgia Meloni oraz minister spraw zagranicznych Antonio Tajani.

Ceuta – co wywołało kryzys migracyjny?

Według hiszpańskich mediów zapalnikiem obecnego kryzysu mogło być niedawne orzeczenie hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który uznał, że tzw. natychmiastowe zawracanie migrantów jest zgodne z prawem w przypadku osób, które nielegalnie przedostały się do Hiszpanii, pokonując płot graniczny lub inne zabezpieczenia, ale nie tych, którzy dostali się na terytorium kraju przez miejsca nieobjęte takimi barierami, jak np. morze. Informacja o tym orzeczeniu rozeszła się po mediach społecznościowych.

Media podejrzewają jednak, że przyczyna kryzysu jest głębsza.

„El Mundo” uznaje zmianę prawa migracyjnego jako pilne zadanie dla hiszpańskiego rządu. Podkreśla jednak, że przede wszystkim Hiszpania powinna bronić swoich granic. „Należy stanowczo odpowiedzieć na hybrydową wojnę prowadzoną przez Maroko oraz wykorzystać wszystkie instrumenty państwa do walki z handlem narkotykami prowadzonym z drugiej strony Cieśniny Gibraltarskiej” – czytamy w „El Mundo”.

Dziennik „El Pais” także ocenia, że sednem kryzysu jest tolerancja Maroka na nieuregulowaną migrację do eksklawy, „którą Rabat uznaje za swoją”.

„Jeśli rząd marokański nie zrobi nic, by zatrzeć to wrażenie (tolerancji – przyp. red.), nieuchronnie będzie podsycał podejrzenie, że podobnie jak pięć lat temu, wykorzystuje migrantów jako narzędzie wywierania presji na zaprzyjaźnionego sąsiada”.