Kryzys paliwowy po atakach Ukrainy. Jest ruch rosyjskiego rządu

Zakaz eksportu benzyny został wprowadzony na początku kwietnia i pierwotnie miał obowiązywać do końca lipca. Ograniczenia dotyczące sprzedaży oleju napędowego na rynki zagraniczne weszły w życie 8 lipca - początkowo również tylko do końca miesiąca.
Rosyjski rząd zdecydował jednak o znaczącym wydłużeniu obu zakazów. Mają one obowiązywać do końca stycznia 2027 roku.
Na początku czerwca Moskwa wprowadziła też zakaz eksportu paliwa lotniczego. W tym przypadku ograniczenia mają obowiązywać do 30 listopada.
Niedobory paliw po atakach na rafinerie
Rosja od miesięcy zmaga się z kryzysem paliwowym. Jest on skutkiem ukraińskich uderzeń dronami dalekiego i średniego zasięgu w rafinerie ropy naftowej oraz inne obiekty rosyjskiej infrastruktury naftowej i energetycznej.
W następstwie ataków władze w różnych regionach kraju wprowadzały czasowe limity sprzedaży paliw dla klientów indywidualnych.
Wicepremier Aleksandr Nowak przyznał 25 lipca, że w części rosyjskich regionów nadal występują problemy z dostępnością paliw. Wcześniej o trudnościach z zaopatrzeniem w benzynę mówił także Władimir Putin.