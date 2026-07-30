Kryzys paliwowy po atakach Ukrainy. Jest ruch rosyjskiego rządu

RMF24

Rosyjski rząd przedłużył zakaz eksportu benzyny i oleju napędowego do 31 stycznia 2027 roku. Decyzja ma poprawić zaopatrzenie krajowego rynku, który zmaga się z niedoborami paliw po serii ukraińskich ataków na rafinerie i infrastrukturę energetyczną.

Kolejka aut na stacji benzynowej w Moskwie, zdjęcie z 1 lipca 2026 r.; fot. IMAGO/Kirill Zykov/Imago Stock and People

Kolejka aut na stacji benzynowej w Moskwie, zdjęcie z 1 lipca 2026 r.; fot. IMAGO/Kirill Zykov/Imago Stock and People / East News

Zakaz eksportu benzyny został wprowadzony na początku kwietnia i pierwotnie miał obowiązywać do końca lipca. Ograniczenia dotyczące sprzedaży oleju napędowego na rynki zagraniczne weszły w życie 8 lipca - początkowo również tylko do końca miesiąca.

Rosyjski rząd zdecydował jednak o znaczącym wydłużeniu obu zakazów. Mają one obowiązywać do końca stycznia 2027 roku.

Na początku czerwca Moskwa wprowadziła też zakaz eksportu paliwa lotniczego. W tym przypadku ograniczenia mają obowiązywać do 30 listopada.

Niedobory paliw po atakach na rafinerie

Rosja od miesięcy zmaga się z kryzysem paliwowym. Jest on skutkiem ukraińskich uderzeń dronami dalekiego i średniego zasięgu w rafinerie ropy naftowej oraz inne obiekty rosyjskiej infrastruktury naftowej i energetycznej.

W następstwie ataków władze w różnych regionach kraju wprowadzały czasowe limity sprzedaży paliw dla klientów indywidualnych.

Wicepremier Aleksandr Nowak przyznał 25 lipca, że w części rosyjskich regionów nadal występują problemy z dostępnością paliw. Wcześniej o trudnościach z zaopatrzeniem w benzynę mówił także Władimir Putin.