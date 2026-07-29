Kryzys niemieckiego przemysłu. Ostatni z gigantów tnie zatrudnienie

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BMW ogłosiło program redukcji zatrudnienia, który do 2027 roku ma objąć nawet 8 tysięcy miejsc pracy. Jest to ostatni z wielkich producentów samochodów w Niemczech, który ogłasza masowe zwolnienia w obliczu kryzysu.

Zwolnienia, które mają objąć nawet 8 tys. miejsc pracy dotyczą głównie stanowisk biurowych. Jak donoszą niemieckie media, redukcja zatrudnienia ma odbyć się na zasadzie dobrowolnych zwolnień opartych na wypłatach odpraw. Program ruszy w październiku tego roku i potrwa do końca 2027 roku. Ofertę ma otrzymać około 40 tys. pracowników w Niemczech, czyli niemal połowa tamtejszej załogi. Wysokość odpraw będzie zależeć od wynagrodzenia i stażu pracy. Sam tegoroczny koszt programu BMW szacuje na kwotę w milionach euro.

Ostrzeżenie sprzed sześciu tygodni

Jak zwraca uwagę serwis informacyjny Tagesschau, bawarski koncern długo uchodził za odpornego na kryzys. Mercedes, Audi i Porsche już w zeszłym roku ogłaszały masowe zwolnienia. Nawet największy europejski producent, Volkswagen, zmaga się z drugą rundą cięć, a rozważane scenariusze zakładają redukcję nawet 100 tys. miejsc pracy w całej grupie. W końcu kryzys dotarł również do Bawarii.

O możliwych cięciach w BMW spekulowano od połowy czerwca, kiedy to Milan Nedeljković objął stanowisko prezesa, zastępując Olivera Zipse. Zaledwie miesiąc po objęciu pozycji musiał przedstawić inwestorom i pracownikom ostrzeżenie o wynikach.

Sprzedaż i zysk w 2026 roku mają być niższe, niż wcześniej zakładano. Koncern zapowiedział wtedy, że zintensyfikuje i przyspieszy działania strukturalne oraz te na rzecz poprawy efektywności.

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