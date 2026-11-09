Kryzys na Wyspach Kanaryjskich. Stan wyjątkowy na El Hierro po napływie migrantów

Rekordowa fala migracji i stan wyjątkowy
Zaledwie w ciągu jednego weekendu na należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich wyspie El Hierro pojawiło się 1300 migrantów, w tym 600 osób tylko w niedzielę. Jak informuje agencja EFE, od początku listopada na Wyspy Kanaryjskie przedostało się około 6 tysięcy osób, wśród których znajdują się także kobiety i dzieci. El Hierro, licząca zaledwie około 11,5 tysiąca mieszkańców, zmaga się z wyzwaniem, jakim jest zapewnienie zakwaterowania i opieki przybyłym.
Władze wyspy, nie mogąc poradzić sobie z rosnącą liczbą osób, ogłosiły w sobotę stan wyjątkowy. Według lokalnych statystyk, tylko w ciągu ostatniego tygodnia na El Hierro dotarło ponad 3,3 tysiąca migrantów.
Przewodniczący lokalnych władz, Alpidio Armas, nie kryje niepokoju:
„Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym gwałtownym wzrostem liczby przybyszów”.
Paraliż logistyczny i ewakuacja na Teneryfę
Napływ migrantów powoduje poważne trudności organizacyjne dla lokalnych władz. Samorząd podkreśla, że nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków zakwaterowania wszystkim przybywającym. W celu obsługi medycznej migrantów konieczne było sprowadzenie personelu z innych wysp archipelagu. Sytuacja jest absolutnie nie do utrzymania – podkreśla Fernanda Clavijo z władz wspólnoty autonomicznej Wysp Kanaryjskich.
Migranci, po zarejestrowaniu, trafiają do ośrodków recepcyjnych, gdzie przechodzą kolejne procedury. W przypadku przepełnienia placówek na miejscu, osoby te kierowane są do innych ośrodków na wyspach lub na Półwysep Iberyjski. Dodatkowo, od poniedziałku trwa przewóz migrantów z El Hierro na Teneryfę za pomocą dwóch specjalnych połączeń promowych.
Spór polityczny w cieniu nadchodzących wyborów
Kryzys migracyjny na Wyspach Kanaryjskich wywołał ożywioną debatę polityczną w Hiszpanii, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 29 listopada. Premier Pedro Sanchez został poddany ostrej krytyce ze strony opozycji, zarówno przez lidera prawicowo-populistycznej partii Vox, Santiago Abascala, jak i szefa konserwatywnej Partii Ludowej, Alberto Nuneza Feijoo.
Feijoo, odnosząc się do działań rządu, stwierdził:
„Trzeba zapobiegać problemowi, a nie rozdzielać go po całej Hiszpanii i eksportować do Europy”.
Lider Partii Ludowej podkreślił, że Wyspy Kanaryjskie potrzebują „poważnego rządu, który będzie umiał zamknąć granicę i rozpocząć debatę z Hiszpanami o tym, kto wjeżdża do naszego kraju, w jakim celu i na jakich warunkach”.
Abascal z kolei zarzucił premierowi wykorzystywanie wojska do rozlokowywania migrantów w całym kraju, podczas gdy – jego zdaniem – armia powinna była wcześniej zapobiegać kryzysowi migracyjnemu w Ceucie oraz pomagać podczas powodzi w Walencji.
Lider Vox ostro skomentował sytuację, pisząc:
„Stop inwazji. Stop zdradzie”.
W odpowiedzi na zaostrzający się kryzys, na wtorek zaplanowano posiedzenie międzyresortowej komisji ds. imigracji w siedzibie hiszpańskiego rządu w Madrycie. W spotkaniu wezmą udział m.in. prezydent Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo oraz przewodniczący rady wyspy El Hierro, Alpidio Armas. Władze lokalne apelują o natychmiastową pomoc i wsparcie w rozwiązaniu kryzysu.
Statystyki migracji i nowe, bardziej niebezpieczne szlaki
Wyspy Kanaryjskie od lat są jednym z głównych punktów tranzytowych dla migrantów próbujących dostać się do Europy z północno-zachodniej Afryki. Jak wynika z danych hiszpańskiego MSW, od stycznia do października bieżącego roku drogą morską do Hiszpanii dotarło ponad 13,3 tysiąca osób, co oznacza spadek o 5,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednak tylko w 2024 roku do kraju tą trasą przedostała się rekordowa liczba 46 tysięcy migrantów.
Zmiany w patrolowaniu wybrzeży Senegalu, Mauretanii i Maroka sprawiły, że łodzie z migrantami coraz częściej wyruszają z oddalonych rejonów, takich jak Gambia, Gwinea Bissau czy Gwinea. Wydłuża to czas i ryzyko podróży, jednak nie powstrzymuje kolejnych prób przedostania się na Kanary.