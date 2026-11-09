Kryzys na Wyspach Kanaryjskich. Stan wyjątkowy na El Hierro po napływie migrantów

RMF24

Wyspy Kanaryjskie zmagają się z gwałtownym wzrostem napływu migrantów z Afryki. Tysiące osób przybywają na archipelag, co doprowadziło do ogłoszenia stanu wyjątkowego na najmniejszej z wysp – El Hierro. Władze lokalne apelują o pomoc.

Rekordowa fala migracji i stan wyjątkowy

Zaledwie w ciągu jednego weekendu na należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich wyspie El Hierro pojawiło się 1300 migrantów, w tym 600 osób tylko w niedzielę. Jak informuje agencja EFE, od początku listopada na Wyspy Kanaryjskie przedostało się około 6 tysięcy osób, wśród których znajdują się także kobiety i dzieci. El Hierro, licząca zaledwie około 11,5 tysiąca mieszkańców, zmaga się z wyzwaniem, jakim jest zapewnienie zakwaterowania i opieki przybyłym.

Władze wyspy, nie mogąc poradzić sobie z rosnącą liczbą osób, ogłosiły w sobotę stan wyjątkowy. Według lokalnych statystyk, tylko w ciągu ostatniego tygodnia na El Hierro dotarło ponad 3,3 tysiąca migrantów.

Polska ma być zwolniona w 2027 r. z obowiązku przyjmowania migrantów. Jest propozycja KE Komisja Europejska zaproponowała, aby Polska przez rok była zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach unijnego paktu o migracji i azylu. Ulga dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia przyszłego roku.

Przewodniczący lokalnych władz, Alpidio Armas, nie kryje niepokoju:

„Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym gwałtownym wzrostem liczby przybyszów”.

Paraliż logistyczny i ewakuacja na Teneryfę

Napływ migrantów powoduje poważne trudności organizacyjne dla lokalnych władz. Samorząd podkreśla, że nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków zakwaterowania wszystkim przybywającym. W celu obsługi medycznej migrantów konieczne było sprowadzenie personelu z innych wysp archipelagu. Sytuacja jest absolutnie nie do utrzymania – podkreśla Fernanda Clavijo z władz wspólnoty autonomicznej Wysp Kanaryjskich.

Migranci z Afryki, którzy dotarli do El Hierro (foto: GELMERT FINOL) / PAP/EPA

Migranci, po zarejestrowaniu, trafiają do ośrodków recepcyjnych, gdzie przechodzą kolejne procedury. W przypadku przepełnienia placówek na miejscu, osoby te kierowane są do innych ośrodków na wyspach lub na Półwysep Iberyjski. Dodatkowo, od poniedziałku trwa przewóz migrantów z El Hierro na Teneryfę za pomocą dwóch specjalnych połączeń promowych.

Spór polityczny w cieniu nadchodzących wyborów

Kryzys migracyjny na Wyspach Kanaryjskich wywołał ożywioną debatę polityczną w Hiszpanii, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 29 listopada. Premier Pedro Sanchez został poddany ostrej krytyce ze strony opozycji, zarówno przez lidera prawicowo-populistycznej partii Vox, Santiago Abascala, jak i szefa konserwatywnej Partii Ludowej, Alberto Nuneza Feijoo.

Feijoo, odnosząc się do działań rządu, stwierdził:

„Trzeba zapobiegać problemowi, a nie rozdzielać go po całej Hiszpanii i eksportować do Europy”.

Lider Partii Ludowej podkreślił, że Wyspy Kanaryjskie potrzebują „poważnego rządu, który będzie umiał zamknąć granicę i rozpocząć debatę z Hiszpanami o tym, kto wjeżdża do naszego kraju, w jakim celu i na jakich warunkach”.

Abascal z kolei zarzucił premierowi wykorzystywanie wojska do rozlokowywania migrantów w całym kraju, podczas gdy – jego zdaniem – armia powinna była wcześniej zapobiegać kryzysowi migracyjnemu w Ceucie oraz pomagać podczas powodzi w Walencji.

Płacą ponad 7500 dolarów za osobę. Wielu nigdy nie dociera do celu W 2025 roku przemyt ludzi przez europejskie szlaki morskie osiągnął rekordową wartość, sięgając nawet pół miliarda dolarów. Mimo ogromnych sum płaconych przemytnikom, tysiące migrantów straciło życie lub zaginęło podczas niebezpiecznych przepraw.…

Lider Vox ostro skomentował sytuację, pisząc:

„Stop inwazji. Stop zdradzie”.

W odpowiedzi na zaostrzający się kryzys, na wtorek zaplanowano posiedzenie międzyresortowej komisji ds. imigracji w siedzibie hiszpańskiego rządu w Madrycie. W spotkaniu wezmą udział m.in. prezydent Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo oraz przewodniczący rady wyspy El Hierro, Alpidio Armas. Władze lokalne apelują o natychmiastową pomoc i wsparcie w rozwiązaniu kryzysu.

Statystyki migracji i nowe, bardziej niebezpieczne szlaki

Wyspy Kanaryjskie od lat są jednym z głównych punktów tranzytowych dla migrantów próbujących dostać się do Europy z północno-zachodniej Afryki. Jak wynika z danych hiszpańskiego MSW, od stycznia do października bieżącego roku drogą morską do Hiszpanii dotarło ponad 13,3 tysiąca osób, co oznacza spadek o 5,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednak tylko w 2024 roku do kraju tą trasą przedostała się rekordowa liczba 46 tysięcy migrantów.

Zmiany w patrolowaniu wybrzeży Senegalu, Mauretanii i Maroka sprawiły, że łodzie z migrantami coraz częściej wyruszają z oddalonych rejonów, takich jak Gambia, Gwinea Bissau czy Gwinea. Wydłuża to czas i ryzyko podróży, jednak nie powstrzymuje kolejnych prób przedostania się na Kanary.