Kryzys migracyjny w Ceucie. Maroko ostrzegało, Hiszpania nie zareagowała?

RMF24

Władze Maroka już w lipcu alarmowały rząd Hiszpanii o możliwości masowego wdarcia się dużej fali migrantów do Ceuty. Mimo ostrzeżeń, do hiszpańskiej eksklawy przedostało się aż 60 tysięcy osób.

W poniedziałkowy wieczór marokańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ujawniło, że na kilka dni przed masowym wtargnięciem migrantów do Ceuty, Rabat ostrzegł Madryt o wysokim ryzyku kryzysu. Źródła dyplomatyczne cytowane przez agencje Europa Press i EFE podkreślają, że sygnały ostrzegawcze pojawiły się tuż po wyroku hiszpańskiego Sądu Najwyższego z 8 lipca.

Sąd ten zakazał stosowania natychmiastowych wydaleń wobec migrantów przybywających do Ceuty i Melilli, co – według Maroka – mogło zachęcić kolejne grupy do próby przedostania się do Europy.

Tragiczny bilans: 88 ofiar

W wyniku masowej przeprawy z Maroka do Ceuty, do hiszpańskiej eksklawy dostało się około 60 tysięcy migrantów. Większość z nich została już zawrócona do Maroka, jednak dramatyczny bilans wydarzeń to co najmniej 88 ofiar śmiertelnych – głównie w wyniku utonięcia.

Polityczne napięcia i wzajemne oskarżenia

Marokańskie MSZ podkreśla „bliską współpracę” z Hiszpanią, jednocześnie wyrażając rozczarowanie oskarżeniami ze strony niektórych polityków z Madrytu i innych krajów UE, którzy obwiniają Rabat o wywołanie kryzysu.

Tymczasem szefowa hiszpańskiego resortu obrony, Margarita Robles, wezwała Maroko do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa, które ma wyjaśnić przyczyny tragedii. Robles podkreśla, że za śmierć migrantów odpowiadają przede wszystkim mafie przemytnicze, które wykorzystują ludzką desperację.

W odpowiedzi na kryzys, władze Ceuty zdecydowały się na instalację specjalnej, nadmuchiwanej bariery o długości 500 metrów i zanurzeniu do 1 metra. Konstrukcja ma powstrzymać kolejne fale migrantów próbujących dostać się do Europy drogą morską.